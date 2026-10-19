Cantabria se mantiene como segunda CCAA con mayor proporción de municipios con renta media-baja de España

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SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria se mantiene como la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de municipios con renta neta anual media-baja por habitante de España, con un 52 por ciento, solo por detrás de Galicia (56,9%), y es la séptima con menor proporción de aquellos con rentas altas (9,8%), según el 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares' del año 2024 publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque Cantabria se mantiene en el mismo segundo puesto que ya tenía en 2023 en cuanto a proporción de municipios con renta media-baja, el porcentaje que representan éstos ha subido un punto.

Sin embargo, ha escalado una posición en cuanto a proporción de municipios de Cantabria con renta alta, al crecer en 2,9 puntos respecto a 2023, pasando del 6,9% al 9,8%.

Por otro lado, ha bajado dos puestos en cuanto a porcentaje de municipios con renta media-alta por habitante. Y es que ha pasado de ocupar la tercera posición, con el 37,3%, en 2023 a ser la quinta comunidad en 2024, con 34,3%, un descenso de tres puntos.

En cambio se mantiene como la sexta comunidad con menor proporción de municipios con renta baja por habitante, con un 3,9%, un punto menos que un año antes.

Además, Cantabria no tiene ningún municipio mayor de 2.000 habitantes entre los 15 de mayor renta neta anual media por habitante --año 2024--, que encabeza Pozuelo de Alarcón (Madrid) con 32.612 euros; ni entre los de menor renta, que cierra Iznalloz (Granada) con 9.153 euros.

CRECE UN 6,8% LA RENTA NETA ANUAL MEDIA POR HABITANTE

En Cantabria, la renta neta anual media por habitante en 2024 es de 16.068 euros, que son 1.025 euros más que un año antes, lo que supone un incremento del 6,8% respecto al año anterior.

Se trata de la decimosexta mayor de las provincias españolas, mientras que hace un año era la decimotercera.

El listado lo lidera Guipúzcoa lideró, con 20.790 euros de renta neta anual media por habitante, seguida de Vizcaya (19.858) y Madrid (19.277).

Por el contrario, las provincias con menos ingresos anuales por habitante fueron Almería (con 12.244 euros), Huelva (12.765) y Jaén (12.835).

La mayoría de la población de Cantabria, el 40,4%, vivía en 2024 en secciones censales de renta media alta, un porcentaje que se sitúa 16,4 puntos por encima de la media nacional del 24 por ciento y que es de los más elevados del país, solo por detrás de Asturias (45,4%), Baleares (43,9%) e igual al de Navarra.

Otro 36,8% de la población cántabra vive en secciones censales de renta media baja, porcentaje que solo supera Galicia con el 47,8% y La Rioja, con un 39,2%, frente a una media del 24,6%.

De este modo, solo vive en selecciones censales de renta alta el 17,2% de la población, el séptimo menor porcentaje de las comunidades e inferior al medio del 24,9%; y un 5,6%, en secciones con renta baja, la quinta con menor proporción de todas las autonomías, por debajo de la media nacional, que se eleva al 26,5%.

En relación a los municipios cántabros, cuatro tienen renta baja, todos ellos de menos de 2.000 habitantes; 53 media-baja --30 de menos de 2.000 habitantes, 22 entre 2.000 y 20.000 y uno de más de 20.000--; 35 media-alta --13 de menos de 2.000; 19 entre 2.000 y 20.000 y tres de más de 20.000--, y diez alta (siete de menos de 2.000 habitantes, dos entre 2.000 y 20.000, y uno de más de 20.000).

Por su parte, Santander ocupa la 16 posición --dos puestos por debajo que en 2023-- en porcentaje de secciones censales en capitales de provincia con rentas netas por persona muy altas con el 15,6% --siete décimas menos--.

Además, en la capital cántabra no hay ninguna sección con rentas netas por persona muy bajas (en 2023 había un 0,7%).