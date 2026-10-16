Cantabria solicita al Ministerio equiparar la BRIF de Ruente con las del resto de España

Archivo - Varios bomberos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Cantabria trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal en Asturias - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para solicitar el refuerzo de la Base de Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Ruente mediante su equiparación con otras bases permanentes de referencia del dispositivo estatal de lucha contra incendios forestales.

Según ha informado el Ejecutivo regional, en su misiva ha trasladado su reconocimiento y agradecimiento al Gobierno central por la decisión adoptada en 2025 de consolidar la base de Ruente como recurso permanente del dispositivo estatal de defensa contra incendios forestales, una medida que ha supuesto "un avance significativo para la protección de los montes cántabros y del conjunto de la Cordillera Cantábrica".

No obstante, desde la Consejería consideran necesario dar "un paso más" para garantizar la "plena operatividad de esta infraestructura estratégica".

En este sentido, Susinos ha recordado que Cantabria es uno de los territorios "con mayor sensibilidad histórica" frente a los incendios forestales debido a la recurrencia de estos episodios, la complejidad orográfica de la comunidad autónoma, la singularidad de sus ecosistemas atlánticos y su "posición clave" dentro de la cornisa cantábrica.

Por ello, han solicitado que, aprovechando la próxima revisión del encargo del Ministerio a TRAGSA, que finaliza en noviembre, la BRIF de Ruente cuente con un modelo de funcionamiento equivalente al de otras bases permanentes, tanto en personal como en cuadrillas, medios y estructura operativa.

Concretamente, Cantabria plantea que la base de Ruente disponga de configuración BRIF-A durante la campaña de verano y de configuración BRIF-i durante la campaña de invierno, tal y como sucede en instalaciones de referencia como la base de Tineo, en Asturias.

Para la consejera, esta petición no responde a una reivindicación de carácter territorial, sino "a una estrategia de fortalecimiento del conjunto del dispositivo estatal en una de las zonas de mayor relevancia para la prevención y extinción de incendios forestales en España".

Asimismo, ha expresado que las diferencias existentes actualmente entre bases permanentes de una misma red "carecen de justificación operativa" y que una homologación de recursos permitiría "optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias forestales cada vez más complejas".

Finalmente, el Gobierno de Cantabria ha trasladado al Ministerio su disposición a colaborar en cuantas actuaciones sean necesarias para hacer realidad este objetivo común y seguir reforzando la protección del patrimonio natural y forestal de la comunidad autónoma y del conjunto del norte peninsular.