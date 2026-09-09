Castro Urdiales amplia el plazo de pago voluntario del IBI rustica y urbana hasta el 15 de diciembre

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CASTRO URDIALES 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha ampliado el plazo de pago voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) rustica y urbana hasta el 15 de diciembre.

En un comunicado, el Consistorio castreño ha subrayado que también ha aplazado el cargo en cuenta de los recibos domiciliados.

Y es que, según ha detallado, hasta día de hoy no se ha podido resolver la incidencia detectada en el cargo de los recibos domiciliados por la complejidad técnica que conlleva y la falta de soporte de la empresa colaboradora.

Por ello, ha explicado que, con la ampliación del pago voluntario de IBI, el Ayuntamiento garantizará la correcta aplicación de los descuentos correspondientes y evitará que los contribuyentes sufran perjuicios económicos por este problema técnico.

Mientras que, respecto al aplazamiento del cargo en cuenta de los recibos domiciliados, el Consistorio anunciará públicamente y con suficiente antelación la nueva fecha en la que se hará efectivo el cargo en las cuentas bancarias de los contribuyentes.

"Desde el Consistorio lamentamos profundamente las molestias que este retraso, ajeno a nuestra voluntad, pueda ocasionar y agradecemos de antemano la comprensión y paciencia de todos los vecinos", ha concluido.