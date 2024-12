CCOO denuncia que la empresa que gestiona el Centro de Día de Castro "incumple" el abono de las nóminas

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado que la empresa que gestiona el Centro de Día de Castro Urdiales, Alvalop XXI, "incumple sistemáticamente" el convenio que rige la actividad de sus 11 trabajadores, quines, a 12 de diciembre, "aún están pendientes de que se les abone la nómina de noviembre".

Así lo ha indicado la Federación este jueves en nota de prensa, en la que ha señalado que la situación "no es nueva, sino que lleva agravándose desde hace varios meses", en concreto desde que esta empresa se hizo cargo de la instalación.

Desde entonces, han lamentado, "se repiten los retratos en el pago de las nóminas, así como los incumplimientos de convenio en materia como la falta de ropa de trabajo, la falta de material, el incumplimiento de la ratio o la realización de tareas fuera de funciones".

Según han subrayado desde el sindicato, se trata de trabajadoras, en su mayoría mujeres, con sueldos "precarios" y en un sector donde las condiciones laborales son "muy mejorables".

"No es de recibo que a día 12 sigan sin cobrar y sin poder enfrentar sus pagos por el capricho de una empresa que dice que, hasta que las administraciones no le abonen lo que la deben, no van a hacer frente al pago de las nóminas", ha manifestado el secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, Carlos Ateca.

La Federación ha apuntado que esta situación "se repite" con esta misma empresa en otros puntos de la geografía española. En Melilla, por ejemplo, los trabajadores han comenzado a movilizarse y concentrarse "tras más de dos meses y medio sin cobrar".

CCOO ha indicado que en el caso de Cantabria las trabajadoras han mandado un escrito al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) denunciando la situación porque "si no se respetan los derechos laborales de la plantilla difícilmente se podrá dar el servicio de calidad que merecen los y las usuarias de este centro".

Además, según el sindicato, la plantilla no descarta "otras acciones si la empresa persiste en su empeño de no abonar las nóminas".