CCOO denuncia que Reinosa y Campoo se encuentran hoy sin atención de urgencias extrahospitalarias

Comisiones Obreras ha denunciado que Reinosa y Campoo permanecen este viernes sin atención de urgencias extrahospitalarias como consecuencia de la falta de un médico en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) porque "el Servicio Cántabro de Salud (SCS) no ha sustituido al que falta".

En un comunicado, la delegada de CCOO en el Hospital Tres Mares, María José Barrio, ha denunciado que "el abandono de esta comarca" por parte de la Gerencia de Atención Primaria "ya roza la negligencia" y ha subrayado que "no es la primera vez que ocurre, pero es el caso más flagrante".

Barrio ha detallado que desde las 9.00 horas, la zona está sin UVI ni personal médico que atienda urgencias fuera del hospital, en domicilio o emergencias con la ambulancia.

Esta falta de médico en el SUAP tiene, además, un "efecto colateral", ya que "en la urgencia del hospital ha habido un solo profesional médico hasta que a las 14.00 horas ha llegado el refuerzo habitual, que además ha llegado antes de su horario normal", ha apuntado.

La delegada de CCOO en el Hospital Tres Mares ha señalado que, si bien la situación no es comparable al cierre de un consultorio, "se trata de Reinosa, la cabecera de la comarca" y ha denunciado que "los profesionales del SUAP de Reinosa ya no pueden más".

A pesar de que el personal del hospital se ha intentado poner en contacto con los responsables del SUAP de Reinosa, Barrio ha criticado que "no solo no han dado una solución, sino que no han respondido ni siquiera a la llamada, no hay nadie al volante".

El sindicato ha intentado contactar con el SCS sin éxito, porque, a su juicio, "lo único que les ha preocupado es la retirada de los carteles informativos".

Reinosa se encuentra, por lo tanto, sin servicio de urgencias de Atención Primaria "en el inicio de la operación salida de vacaciones y en plenas fiestas en la comarca, a lo que hay añadir la actividad habitual", ha alertado Barrio, que ha emplazado al consejero de Salud, César Pascual, a "nombrar un buen equipo gestor" de la Atención Primaria urgente para evitar estas situaciones en varios centros.