CCOO exige a Hostelería que "no criminalice" al personal del sector y mejore sus "precarias condiciones laborales"

El sindicato reta a la AEHC a organizar un nuevo encuentro y anuncia que solicitará el pago de domingos o festivos en el próximo convenio



SANTANDER, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha pedido a la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) "no criminalizar" a los trabajadores y a los desempleados del sector, y ha exigido que "mejore sus precarias condiciones laborales".

En este sentido, el sindicato ha rechazado las declaraciones de la presidenta de la patronal cántabra, Bárbaba Gutiérrez, efectuadas tras la escasa asistencia de desempleados a un encuentro organizado el miércoles 15 por los empresarios hosteleros para interesados en trabajar en el sector, que en su opinión fue escasamente publicitado.

Además, desde CCOO han retado a la Asociación de Hostelería a organizar un nuevo evento con la participación, entre otros, de la entidad sindical.

En una rueda de prensa este viernes, la secretaria general de CCOO, Rosa Mantecón, ha opinado que la patronal "lanza un mensaje de criminización" de los trabajadores y desempleados del sector, mientras que la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO, Marta Careaga, ha exigido a la AEHC "dignificar" la profesión.

Mantecón ha dejado claro que no van a admitir "este tipo de declaraciones" frente a las personas que "sacan adelante" la economía de la región y un sector que representa el 13% Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria y que emplea a más de 16.000 personas, superando las 25.000 en picos como el mes de julio del año pasado.

Según las sindicalistas, "lo que ocurre en el sector" es que no se reconocen las categorías profesionales, no se respetan los descanso ni las 12 horas entre jornadas, hay exceso de jornada que no se paga, escasas medidas de seguridad y salud, y en ocasiones "ni siquiera se les da el alta en la Seguridad Social", han denunciado.

La secretaria general de CCOO ha acusado a Guitérrez de mostrar "incapacidad para hacer autocrítica en una situación generalizada de precaridad laboral en el sector"; precariedad que ha denunciado registra el actual convenio colectivo, que además "se incumple de forma constante", y que su sindicato no firmó.

Al respecto, ha anunciado que para el próximo convenio CCOO solicitará "que se pague al personal por trabajar en domingo o festivo, como sucede en otros sectores".

Además, Mantecón ha solicitado a la AEHC que "recapacite" e "inste" a las empresas del sector a que "respeten los derechos de los trabajadores" reconociendo "la precariedad existente" y que el convenio colectivo vigente "no responde a las espectatitas de los trabajadores ni a las necesidades del sector".

La dirigente sindical ha matizado que es ahí "donde reside la falta de interés" de más personas por trabajar en este ámbito, y que lo que se necesita es "fijar las plantillas con salarios dignos y el cumplimiento estricto de los contratos", más cuando el sector "vive un momento de recuperación total, registrando cifras extraordinarias".