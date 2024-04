CC.OO promueve un año más la tradicional carrera popular del Primero de Mayo en Reinosa

La competición comenzará a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento y tras concluir se dará paso a la concentración del 1º de Mayo



SANTANDER, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegación territorial de Comisiones Obreras en Campoo (CC.OO) ha organizado, un año más, la tradicional carrera popular del Primero de Mayo en Reinosa, que alcanza su edición número 39.

La prueba deportiva, impulsada por el sindicato junto con el Ayuntamiento del municipio y el club de atletismo Reinosa Running., está dividida en varias categorías y comenzará a las 12.00 horas en la plaza del Consistorio.

A su término, en torno a las 13.00 horas, dará paso a la tradicional concentración del 1 de Mayo y a la lectura del manifiesto sindical.

La competición cuenta con tres niveles. Una de ellas es la categoría absoluta, para personas nacidas en 2008 y años anteriores y que recorrerá cinco kilómetros del centro de la localidad campurriana.

Otra, el Memorial Tito Carrera, que se celebra en homenaje al promotor del atletismo en Reinosa, tendrá un recorrido de kilómetro de longitud y reunirá varias pruebas para las categorías Sub 16, Sub 14, Sub 12 y Sub 10 (esto es para quienes nacieron entre 2009 y 2016, ambos incluidos).

Además, los nacidos desde 2017 podrán disfrutar de la carrera de promoción, que se celebrará un año más para fomentar la pasión por el deporte de los más pequeños.

El delegado territorial de CCOO en Campoo, Álvaro Ruiz, ha animado en un comunicado a la ciudadanía campurriana a participar en esta carrera, "un clásico" del 1 de Mayo en Reinosa y en la comarca entera que el próximo año cumple 40 años de historia.

"Es un evento que celebramos desde comienzos de los años 80 en un día muy importante para el sindicato, de reivindicación de los valores de la clase trabajadora", ha indicado.

Todas las personas que quieran participar podrán inscribirse en la Plaza del Ayuntamiento de Reinosa el 1 de mayo desde las 11.00 horas, una hora antes del inicio de la prueba.

La carrera cuenta con la financiación de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria y la colaboración de entidades y empresas privadas.