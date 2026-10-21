CCOO se concentra para exigir la promoción profesional de los auxiliares administrativos del SCS

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Personal auxiliar administrativo ha salido este miércoles a las puertas de los centros sanitarios del Servicio Cántabro de Salud (SCS), convocado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, para exigir la promoción profesional ya que, "de forma habitual, se ve obligado a realizar tareas y competencias que están por encima de sus responsabilidades".

Así lo ha declarado la delegada de la Sección Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, María Caramés, que ha afirmado que estos profesionales asumen competencias que van desde realizar o atender llamadas teléfonicas, hasta la petición de suministros quirúrgicos, realización de nóminas, etcétera.

La delegada sindical ha señalado que en Valdecilla hay más de 400 personas en esa categoría, 200 en Atención Primaria y en todo el Servicio Cántabro de Salud "podrían ser más de 800", lo que la convierte en una "de las más mayoritarias".

"Se trata de una reivindicación histórica y lo que pedimos es que se las clasifique en el lugar que les corresponde según las tareas que realizan, porque en muchos casos se han incrementado sus competencias y responsabilidades sin que haya habido un reconocimiento a su labor", ha añadido Caramés, que ha precisado que no hay ninguna negociación abierta al respecto ni reunión prevista.

La federación ha iniciado con esta concentración una campaña de movilizaciones para dignificar el papel de estos trabajadores que desempeñan "un papel imprescindible" para el funcionamiento diario de los centros sanitarios.