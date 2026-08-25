El centro de idiomas de la UC incorpora el polaco y un curso de lengua de signos

Alumnos en un curso del centro de idiomas de la UC - UC

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria (CIUC) incorpora este año la enseñanza del polaco a su oferta formativa y, además, pondrá en marcha en los próximos meses un curso de lengua de signos española.

Son las principales novedades del centro para el nuevo curso académico, con motivo del cual abrirá el próximo 1 de septiembre el plazo de matrícula de cursos regulares, que se extenderá hasta el día 30. También durante este curso, el centro extenderá su actividad al campus de Torrelavega.

El CIUC ofrece cursos de alemán, español como lengua extranjera, francés, inglés, italiano y portugués, con diferentes niveles que, según el idioma, pueden llegar hasta el C2, ha informado la UC.

Para acceder a un nivel distinto del inicial, será necesario acreditarlo mediante titulación válida, haber cursado previamente en el CIUC un nivel que permita determinar la incorporación al grupo adecuado o hacer la prueba de clasificación de cada idioma.

El CIUC ofrece precios reducidos a colectivos vinculados a la UC, como estudiantes, personal y familiares de primer grado, antiguos alumnos y titulados recientes. El importe de los cursos regulares puede abonarse en un único pago o fraccionarse en tres plazos.

Quienes necesiten realizar una prueba de clasificación podrán consultar sus resultados en el Campus Virtual a partir de las fechas establecidas para cada idioma.

Una vez finalizado el periodo ordinario de matrícula, a partir del 30 de septiembre, las personas interesadas podrán consultar a través del correo electrónico ciuc@unican.es la posibilidad de realizar pruebas clasificatorias y/o formalizar la preinscripción y matrícula para ocupar las plazas que sigan disponibles.

Durante la primera semana lectiva de los cursos regulares, las personas interesadas podrán solicitar asistir a una clase de prueba antes de formalizar su matrícula, para conocer de primera mano la metodología, dinámica de clases y funcionamiento de los cursos.

El CIUC es el servicio de la UC especializado en la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Desde su creación en 1995, ofrece formación en diferentes idiomas, preparación para certificaciones oficiales y servicios lingüísticos especializados.

Desarrolla su actividad en el Campus de Las Llamas y está abierto a la comunidad universitaria y a cualquier persona mayor de 16 años interesada en aprender idiomas.

Los cursos regulares tienen una duración anual de 90 horas. Además, se organizan cursos intensivos de 60 horas, así como de conversación, de preparación para exámenes oficiales y se facilita el acceso a pruebas de acreditación, como Aptis ESOL, que puede realizarse en el propio campus de la UC.