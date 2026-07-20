El circuito 'Territorio' lleva esta semana una veintena de propuestas escénicas y musicales a 13 municipios

Imagen del espectáculo de la compañia Hilo producciones 'Los misterios de Calista' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa artístico 'Territorio', impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, llevará esta semana una veintena de propuestas escénicas y musicales a 13 municipios.

Concretamente, esta iniciativa destinada a acercar la cultura y las artes escénicas a todos los rincones de la región, recalará del 22 al 26 de julio en Suances, Cieza, Potes, Bareyo, Polanco, Cabezón de la Sal, Anievas, Mazcuerras, Valderredible, Comillas, Villacarriedo, Santillana del Mar y Ruiloba, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Habrá propuestas para todos los públicos en plazas, parques, jardines y espacios emblemáticos al aire libre.

La programación de esta semana arrancará el miércoles 22 en Suances, donde Meri Cantarina presentará a las 21.30 horas, en El Torco, el espectáculo 'Un universo perfecto'.

El viernes 24 se desarrollará una intensa jornada cultural con cinco citas simultáneas. A las 19.00 horas, Ramón Bueno llevará a la Plaza de la Rueda de Cieza su montaje 'Único equipaje. Versión dúo'; a las 20.00 comenzarán los espectáculos 'Leyendas', de Arche Eventos, en el Templete de la Plaza de Potes; 'Debajo de mi sombrero', de César Bueno, en el Parque de Sansis de Bareyo; y 'Los misterios de Calista', de Hilo Producciones, en los jardines de la Casa-Museo de la Escuela de Polanco.

La jornada concluirá a las 21.30 horas en la Plaza de la Bodega de Cabezón de la Sal, con el concierto 'Salitre', de Consort Music.

La programación continuará el sábado 25 de julio con seis actividades. Kaskabel y Cía. abrirá la jornada a las 17.30 horas en Villasuso (Anievas) con 'La pirata trotavientos'.

Posteriormente, a las 20.00 horas, el Mago Iván Giner presentará 'Welcome to the magic 2.0' en Cos (Mazcuerras) y a las 20.30, en la Plaza de Ruerrero de Valderredible, Mariu Torre ofrecerá el concierto de la 'Orquestuca La Runfona'.

Ya por la noche, Annie Chambers interpretará 'Clásicos Disney a la luz de los farolillos' a las 21.30 horas en la Plaza de la Constitución de Comillas y a las 22.00 tendrán lugar dos nuevas propuestas: 'De vuelta y vuelta', de Arche Eventos, en la pradera de Tezanos de Villacarriedo, y el concierto de Casapalma en la Plaza de Ruerrero de Valderredible.

La semana concluirá el domingo 26 de julio con cuatro espectáculos. A las 18.00 horas, Kaskabel y Cía presentará 'Cuenterete', en el espacio Jesús Otero de Santillana del Mar; a las 20.00 Ramón Bueno llevará a la Plaza del Ayuntamiento de Ruiloba 'Único equipaje. Versión banda'; a las 21.00 Consort Music protagonizará en Comillas el espectáculo itinerante 'Granujas a todo ritmo', que recorrerá el casco histórico del municipio, y, finalmente, a las 22.30 horas, Arche Eventos cerrará la programación semanal en Herrera de Ibio (Mazcuerras) con 'Viaje a Venus'.