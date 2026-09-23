Comienzan las obras de mejora de la CA-460 en el tramo de Las Ermitas, en Escalante, con una inversión de 1,9 millones

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, visita el inicio de las obras del paseo peatonal de Las Ermitas. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha visitado este miércoles el inicio de las obras de mejora de la carretera CA-460, entre Escalante y Castillo, en el tramo comprendido entre las ermitas de San Roque y San Román, que contará con una inversión de algo más de 1,9 millones de euros.

Acompañado por la directora general de Obras Públicas, Carmen López, y el alcalde de Escalante, Francisco Sarabia, Media ha explicado que los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 10 meses y permitirán construir un paseo peatonal en la margen derecha de la vía, de 1,4 kilómetros de longitud.

Así, ha destacado que el obetivo de esta actuación es mejorar las condiciones de seguridad de los peatones que utilizan habitualmente este recorrido.

"Es una obra que lleva ya dando vueltas desde la anterior legislatura y que el Ayuntamiento planteó al actual Gobierno", ha explicado Media, que ha señalado que el tramo "es muy peligroso porque es muy estrecho" y actualmente no dispone "ni de aceras ni arcenes".

El proyecto contempla también la mejora del sistema de drenaje, que actualmente presenta problemas en algunos puntos del trazado.

La actuación permitirá adecuar los diferentes pasos de agua y mejorar su capacidad de evacuación, evitando las acumulaciones de agua que se producen actualmente.

Asimismo, los trabajos incluyen la rectificación del trazado para eliminar algunas curvas, la renovación de la señalización, el balizamiento y los sistemas de contención, así como la instalación de 36 nuevos puntos de iluminación a lo largo del paseo.

Media ha subrayado que se trata de "una actuación muy importante", y que el nuevo paseo permitirá que los vecinos de este entorno puedan pasar en condiciones "mínimas" de seguridad que ahora no tienen".

Por su parte, el alcalde de Escalante ha señalado que es "un día feliz" porque se cumple "un anhelo" que tenían los vecinos desde hace "muchísimos años".

Sarabia ha destacado que la obra permitirá mejorar "muchísimo la seguridad de la carretera", además de crear un paseo peatonal, conectando los barrios hacia Castillo con el casco urbano y dando "mucha vida" al principal activo turístico que tiene Escalante, como es la ermita de San Román.