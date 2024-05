Se consolida la tendencia a la baja de las listas de espera sanitarias en Cantabria

El Gobierno está en "vías de arreglar" la escasez de profesionales en Laredo y confía en llegar a un acuerdo con los sindicatos "en días"



SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha asegurado que se está consolidando la tendencia a la baja en las listas de espera sanitarias en Cantabria y ha confiado en alcanzar los objetivos marcados para final de año.

Así lo ha trasladado Pascual este jueves en rueda de prensa, que ha afirmado que la sanidad en la región es "eficiente" y "está mejorando", pese a la "ausencia" de profesionales y las "dificultades" de gestión.

Pascual ha señalado que tras recuperar la actividad extraordinaria en octubre, reanudar la derivación a centros concertados y licitar un nuevo acuerdo marco, con un plan de listas de espera, la tendencia de las mismas "comenzó a cambiar" y la cifra ha venido "descendiendo sistemáticamente", "lentamente", pero "mes tras mes".

El consejero ha detallado que, según los últimos datos de abril, "se consolida la tendencia" de la lista de espera quirúrgica, que tiene 18.252 pacientes (-489 pacientes que en marzo) y una demora de 149,6 días (-7), y ha confiado en lograr el objetivo de los 135 días marcados para el 31 de diciembre.

"Vamos consiguiéndolo, vamos bien, que esta tendencia nos permite aventurar que vamos a poderlo conseguir", ha aseverado Pascual, que ha destacado que las listas de espera para primeras consultas en abril (36.989 pacientes) han descendido en 551 pacientes respecto a marzo y en 1.269 en relación a diciembre, y también se ha reducido la demora media hasta los 79,7 días.

En cuanto a la lista de espera de pruebas diagnósticas, el consejero ha indicado que se ha situado en 36.347 pacientes, frente a los 34.718 registrados en marzo, pero ha disminuido en casi 3 días la demora media (60,4), por lo que se ha mostrado optimista y cree que se van a alcanzar los objetivos establecidos en el plan de 45 días a 31 de diciembre.

El consejero ha justificado este aumento en la realización de un mayor número de consultas, que lleva a los profesionales a pedir más pruebas diagnósticas. Sin embargo, ha resaltado la disminución de la demora media hasta casi 43 días en relación con diciembre, "un descenso que los ciudadanos están notando significativamente".

"La gestión de este Gobierno está dando resultados y las listas de espera después de ocho años han comenzado a reducirse en todo su estado", ha sentenciado Pascual, que ha manifestado que "la sanidad de Cantabria es eficiente y está mejorando, a pesar de las graves tensiones a las que se debe sometida, fundamentalmente por la ausencia de profesionales y por las dificultades de gestión".

En este sentido, se ha referido a un "problema" en su confección, dado que se estaban clasificando las citas y las consultas "de forma inadecuada" en relación a lo que disponía el decreto, y porque han tenido que adecuar los indicadores.

MAYOR ACTIVIDAD EN VERANO

Cuestionado por la prensa sobre la situación de las listas por especialidades, Pascual ha señalado que las mayores dificultades se dan, como siempre, en las listas de traumatología y oftalmología, pero están prestando "mayor atención".

Ha añadido que están realizando "la mayor actividad asistencial que nunca", pese a las "dificultades" de Valdecilla, que tiene una actividad "tan alta" de procesos complejos y graves que "sacrifica" los demás y por las obras del bloque quirúrgico del Hospital de Laredo, pero que estará en funcionamiento en "breve".

Precisamente, en cuanto al problema por la escasez de profesionales en Laredo, el consejero ha anunciado que están "en vías de arreglarlo" y confía en "ser capaces de encontrar una solución satisfactoria".

Según ha avanzado, aprovechando una jornada de puertas abiertas que va a celebrar el Hospital de Laredo, si ya tienen los acuerdos firmados presentarán el programa de actuación del hospital para el verano.

"Espero que podamos hacerlo en días. No quiero aventurar nada ahora, tenemos que firmarlo con los sindicatos y no quiero aventurar nada que no esté definitivamente firmado con ellos, pero va bien", ha dicho.

Pascual ha indicado que, de cara al verano, aunque no se va a poder mantener este ritmo asistencial, por las vacaciones de los profesionales, los hospitales han planificado un incremento de la actividad respecto a los últimos años.

Así, se va a mantener "la máxima actividad posible", pese al "déficit" de profesionales, como sucede con los médicos en Atención Primaria y las "dificultades" para encontrar enfermeros para las sustituciones de verano, por lo que tendrán que ajustar la actividad asistencial a esta demanda.