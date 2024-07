Continúa la huelga de basuras de la Mancomunidad El Brusco con un seguimiento del 100%

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Toda la plantilla del servicio de recogida de basuras de la Mancomunidad El Brusco (Argoños, Bareyo, Arnuero, Escalante, Liérganes y Ribamontán al Monte), compuesta por 13 personas, ha vuelto a secundar por segundo día consecutivo la huelga indefinida convocada por la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO).

La Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria ha informado del seguimiento de la huelga en un comunicado, en el que ha lamentado "el intento, a su juicio fraudulento, de algunos ayuntamientos de contratar a personal externo para que, de manera autónoma, recojan la basura y los residuos, boicoteando, así, el derecho a la huelga de los trabajadores".

"Estamos vigilando concienzudamente y contenedor por contenedor para que no se vulnere nuestro derecho a la huelga. No vamos a consentir que ninguno de los ayuntamientos afectados chafe nuestra reivindicación, que es muy justa porque lo que pide la plantilla es una actualización de sus salarios, y no permitiremos que se contrate a gente para realizar el servicio", ha advertido Jesús de Cos, secretario general de la Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria.

Cos ha subrayado que "la mala relación entre la empresa y los ayuntamientos" que conforman la Mancomunidad "está haciendo muy difícil que se llegue a un acuerdo" pero ha recordado que "la plantilla está al margen de estas desavenencias y lo único que exige es un incremento salarial para poner fin a la congelación que sufren desde hace años".

"Empresa y Mancomunidad tienen rotas las relaciones y es muy complicado negociar. No nos hemos sentado para nada, ni siquiera para negociar los servicios mínimos, porque ellos no quieren hacerlo. Así difícilmente se va a poder llegar a un acuerdo", ha lamentado De Cos.