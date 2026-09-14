David 'Capi' García ya cuenta con su estrella en el 'Paseo del Surf' de Somo

Estrella de David 'Capi' García en el Paseo del Surf de Somo. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO/GOBIERNO DE CANTABRIA

RIBAMONTÁN AL MAR 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

David 'Capi' García ha descubierto este lunes su estrella en el 'Paseo de las Estrellas del Surf', en el paseo marítimo de Somo, con la que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar rinde un homenaje a su extensa trayectoria profesional en torno a la Escuela Cántabra de Surf y como pionero de la enseñanza de este deporte en España.

Al acto han asistido numerosas autoridades autonómicas, locales y federativas, entre ellas el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, quien ha apostado por seguir impulsando el mundo del surf y ha puesto en valor la industria y el potencial económico que rodea toda la industria que gira alrededor de este deporte.

Silva ha trasladado el apoyo del Ejecutivo cántabro a este empresario del surf, del que ha resaltado que es un "profeta en su tierra" que se suma a la "galaxia de estrellas" que configura este paseo.

En su intervención, el consejero ha puesto en valor la importancia que para Cantabria tiene el mundo del surf, con una importante "eclosión en los últimos años", como muestra el incremento del número de licencias federativas cada año.

El 'Paseo de las Estrellas del Surf' está situado en el paseo marítimo de Somo, a escasos metros de la playa, junto al Centro de Surf y su skatepark. Inaugurado en 2017, es una de las iniciativas del Plan de Competitividad de Surf del municipio cántabro, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.