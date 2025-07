La Delegación del Gobierno reivindica "la dignidad y la justicia" por el 20 aniversario del matrimonio igualitario

Ha celebrado un acto de "homenaje y memoria" para también conmemorar el primer matrimonio homosexual en Cantabria

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha celebrado este jueves un acto en el que se ha reivindicado "la dignidad, la libertad y la justicia" con motivo del 20 aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Matrimonio Igualitario en España y del primer enlace entre personas del mismo sexo que tuvo lugar en la región, así como de memoria para recordar a las personas que lucharon por ello.

Fue el 23 de septiembre de 2005 -apenas unos meses después de la entrada en vigor de la Ley 13/2005- en el Ayuntamiento de Santander cuando Ángel García y Manuel Aparicio -ya fallecido- celebraron su unión en la primera boda homosexual en Cantabria, y que fue oficiada por la actual delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego.

El acto ha congregado a diferentes personalidades, entre ellos al propio Ángel, políticos, representantes de diferentes asociaciones sociales y autoridades que han recordado el camino recorrido hasta alcanzar la aprobación de la norma y que puso a España a la "vanguardia", siendo el tercer país en aprobar el matrimonio homosexual y el primero en reconocerles el derecho de adopción.

"Abríamos puertas, ventanas y sobre todo armarios para dejarnos ver, para exigir, para gritar ya basta, para reivindicar la igualdad y el respeto en las leyes del que también era y es nuestro país", ha recordado un emocionado Regino Mateo, reconocido activista de los derechos del colectivo LGTBIQ+, utilizando las palabras de Dickens para enmarcar aquel momento como "el mejor de los tiempos, y el peor de los tiempos".

Ha relatado que muchos se pusieron "a la tarea para contribuir a educar a la sociedad española", a la que invitaron "a conocernos" para "borrar años y siglos de exclusión y de miedos". Sin embargo, al tiempo, "se armaban de nuevo los discursos del odio y se tejían conceptos nuevos y violentos que nos apuntaban directamente como guerra cultural o ideología de género", ha relatado.

A pesar de ello, "nos encontramos con un gran abrazo de la sociedad española, que mayoritariamente se volcó por primera vez con la defensa de nuestros derechos", valorado el activista.

Por su parte, Víctor Pérez, presidente de la Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans y Más de Cantabria (ALEGA), ha destacado que hoy no solo se celebra una ley sino "20 años de dignidad, de reconocimiento y de justicia". Una "victoria" que "no fue un regalo", sino "un fruto de la lucha colectiva, del trabajo de asociaciones, activistas y personas que decidieron dar la cara cuando era más seguro esconderse".

"No fuimos los primeros pero fuimos los más valientes", ha dicho Pérez que ha recordado que con el matrimonio igualitario en España "ganamos mucho más que un papel; ganamos la posibilidad de elegir y de construir nuestras vidas con dignidad y sin temor".

Pérez ha aseverado que con el matrimonio homosexual, "la familia no se ha roto, lo que se ha roto es el miedo" y ha instado a mirar al futuro porque "las conquistas no se heredan, se defienden" y, lo que "se logró con lucha y organización", "sólo se sostiene con compromiso, activismo y visión política". "Puede que haya quienes intenten borrar lo logrado pero con unión, organización y una mirada clara no podrán con nuestro colectivo", ha reivindicado.

CONQUISTA "HISTÓRICA"

Y Ángel García se ha mostrado agradecido por el acto y en un discurso, al que ha puesto voz una amiga suya, ha resaltado que la entrada en vigor de la ley fue "una conquista histórica, una ampliación de derechos largamente esperada y una victoria colectiva que resonó mucho más allá de nuestras fronteras".

Se ha referido a su matrimonio como "un acto de amor, de amor con todas las letras", pero también "de valentía, de dignidad y de afirmación". "Recuerdo las flores, las sonrisas, las lágrimas... y la certeza de que lo que estábamos haciendo era justo y necesario", ha rememorado.

Además, ha reivindicado que, a pesar del tiempo, no ha cambiado "la fuerza con la que defendemos que amar no debería ser un privilegio, sino un derecho".

Ángel ha concluido agradeciendo "a quienes lucharon durante décadas para que esta ley fuera posible, a quienes la defendieron en los tribunales y en las calles y a quienes, como la delegada de Gobierno, pusieron su cargo, su rostro y su voz al servicio de la igualdad".

FORTALECER LA DEMOCRACIA

Por último, ha tomado la palabra para cerrar el acto Eugenia Gómez de Diego que ha afirmado que la ley que cambió el código civil para permitir el matrimonio homosexual sirvió para "fortalecer nuestra democracia".

Para ello, ha señalado que España ha transitado de la "ley de vagos y maleantes franquista donde se consideraba que la homosexualidad atentaba contra la moral pública y las buenas costumbres de la sociedad española, a la ley que permitía el matrimonio para personas del mismo sexo en condiciones de igualdad".

En cuanto al matrimonio de Ángel y Manuel ha defendido que dos hombres "decidieron desafiar al tiempo, a la ley y al miedo" y lo hicieron por "amor, por dignidad, por justicia, por todos y todas", y bajo "un deseo firme y legítimo" de ser tratados "como ciudadanos de pleno derecho" y de "compartir un proyecto de vida con todas las garantías".

"España hace 20 años abrió la puerta a un cambio histórico del que la gran mayoría de la sociedad española siente orgullo", ha afirmado la delegada del Gobierno que ha asegurado que desde el Ejecutivo central se seguirá trabajando "para que las puertas, las ventanas y los armarios sigan abiertos". "Aquí no se retrocede, aquí se avanza y se mira siempre hacia adelante. Aquí se vive con orgullo, orgullo de país y orgullo de su gente", ha sentenciado.

TELÉFONO 028

Por último, entre las medidas implantadas por el actual gobierno de Pedro Sánchez en materia de igualdad, Gómez de Diego ha destacado la puesta en marcha del conocido 'teléfono Arcoíris', el 028, un servicio gratuito y confidencial de ayuda y apoyo a personas del colectivo LGTBI+.

"La libertad no son unas cañas. La libertad es darle caña a ampliar derechos y a la lucha por la igualdad", ha subrayado.

Antes de comenzar, los asistentes han guardado un minuto de silencio en señal de repulsa a la violencia machista, que se ha cobrado la vida de 22 mujeres en lo que va de año, siete de ellas en los últimos días.