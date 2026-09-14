Desiertas las ayudas del Gobierno de Cantabria para planes urbanísticos tras no concurrir ningún ayuntamiento

Archivo - El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha declarado desiertas las ayudas convocadas para este año, por importe de 160.000 euros, para financiar la redacción de planes urbanísticos y áreas de desarrollo rural al no concurrir ningún ayuntamiento.

La resolución de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Al quedar desiertas las ayudas, en la resolución se anula la autorización del gasto que se aprobó para la convocatoria y se libera el crédito correspondiente.