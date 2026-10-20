Detenida en Santander por robar en dos comercios y agredir a la dueña de uno de ellos

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SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este lunes a una mujer de 40 años por, presuntamente, robar en dos comercios y agredir a la dueña de uno de ellos.

La mujer fue detenida a las 18.30 horas, en la calle Los Escalantes, por un supuesto delito de robo con violencia, ya que poco antes, en un bazar, había sustraído varios artículos valorados en 9,45 euros y al salir del local, fue interceptada por su dueña y se inició una fuerte discusión y un forcejeo. La detenida empujó a la propietaria y le dio una patada.

Los agentes comprobaron que entre sus pertenencias llevaba varios productos que había sustraído del establecimiento contiguo, valorados en 22,80 euros.

Por estos hechos se han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de robo con violencia y otro de hurto.