Detenido en Santander un conductor sin puntos tras huir de la Policía en coche y luego corriendo

Zona de la intervención - EUROPA PRESS

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este viernes en la zona de Cuatro Caminos a un hombre de 30 años por conducir sin puntos en el carné. El sujeto, al que los agentes conocían de intervenciones anteriores, huyó en coche y después a la carrera pero finalmente se entregó.

Los hechos sucedieron sobre las 11.30 horas, cuando en la glorieta de Cuatro Caminos los agentes vieron al conductor de un turismo que sabían que podía no tener en vigor el permiso de conducir, por lo que le indicaron con la mano que se detuviera junto al acceso a la rotonda hacia la calle Jerónimo Sainz de la Maza.

El hombre no hizo caso a las indicaciones y huyó a gran velocidad hacia Jerónimo Sainz de la Maza, giró a la derecha hacia la calle Isla Cuba, y llegó a Donantes de Sangre, donde abandonó el coche.

Salió corriendo hacia el Hospital de Valdecilla y los agentes continuaron la persecución mientras le pedían que se detuviera.

A la altura de la intersección de las calles Valdecilla y Rosa se paró y levantó los brazos, a la espera de que llegaran los policías.

Una vez identificado, se comprobó que tenía vigente la pérdida del permiso de conducir por carecer puntos, dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria.

Por por ello fue detenido y se instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso.