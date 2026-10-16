Dos heridos leves tras volcar con un coche en la A-8 en Bárcena de Cicero

Vuelco de un coche en la A-8. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) - Dos personas ha resultado heridas leves este viernes tras salirse de la vía y volcar con un coche en el punto kilométrico 182 de la autovía A-8, a la altura de Bárcena de Cicero.

Los implicados han sido trasladados al Hospital de Laredo para ser asistidos, mientras que los Bomberos del Gobierno de Cantabria han volteado el vehículo y lo han apartado de la zona del accidente para facilitar su retirada.

Hasta el lugar de los hechos también se ha movilizado a la Guardia Civil y al Servicio de Carreteras, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.