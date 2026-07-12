Dos visitas guiadas por Ciriego permitirán conocer el legado de empresarios y familias en el desarrollo de Santander

Archivo - Cementerio de Ciriego, en Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Cementerio Jardín ha organizado dos visitas guiadas, que tendrán lugar los próximos días 18 y 19 de julio a las 12.00 horas, con el fondo temático de 'La burguesía santanderina a través de Ciriego'.

Éstas permitirán conocer las trayectorias vitales y profesionales y el legado de algunos de los grandes empresarios y familias que impulsaron el desarrollo y crecimiento de Santander, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Así, durante el recorrido se realizarán paradas en los panteones donde descansan Juan Pombo, Modesto Piñeiro, Isidoro Pando, Francisco Bolado, las familias Corcho y López-Dóriga, Armando Álvarez, Estanislao Abarca y Ernesto Quintana.

Según ha explicado el Consistorio, la narrativa y visualización del recorrido ayudarán a descubrir cómo la historia de estas personalidades se entrelazan con el desarrollo comercial, industrial y social de Santander, y contribuyen a trazar la configuración global de la ciudad.

Con ello, se busca ofrecer una visita diferente, en la que el patrimonio, la arquitectura funeraria y la memoria faciliten la comprensión de la evolución de una ciudad y de quienes contribuyeron de forma decisiva a su desarrollo.

Los interesados en participar en estas visitas guiadas pueden realizar las inscripciones a través del correo electrónico cjc@cementeriociriego.com o por Whatsapp en el número 650 652 151.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de acciones divulgativas organizadas por la Sociedad Cementerio Jardín relacionadas con el valor histórico, artístico y patrimonial del camposanto santanderino.

La última actividad desarrollada tuvo lugar el pasado mes de junio, con la visita nocturna 'Lorquiana', concebida como un evento cultural multidisciplinar que combinó literatura, música, fotografía y artes escénicas.