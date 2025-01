Educación presentará "en febrero" a la Junta de Personal Docente una propuesta para la adecuación salarial

Los sindicatos docentes mantienen las movilizaciones hasta tener "algo tangible", como una propuesta de la Consejería "con cantidades y fechas"

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación presentará "en febrero" a la Junta de Personal Docente una propuesta para la adecuación retributiva de los profesores que además incluirá otras cuestiones para "la mejora de la educación", aunque el tema de las ratios en las aulas no se incluirá en las misma al haber ya abierta una negociación específica "en paralelo" sobre este asunto.

Pese a este compromiso de la Consejería que dirige Sergio Silva de iniciar una "etapa nueva" y sentarse a negociar la adecuación retributiva --con una "expectativa" de no alagar la negociación más allá del primer trimestre del año, aunque no quiere decir que esté firmada a 31 de marzo--, por ahora los sindicatos docentes mantienen las movilizaciones anunciadas por la Junta --los 'Miércoles Verdes', la manifestación del 8 de febrero en Santander y la convocatoria de huelga a partir del 31 de marzo-- hasta, al menos, tener "algo tangible", como una propuesta de Educación "con cantidades y fechas" sobre la mesa y poder analizarla.

La convoctoria en febrero a la Junta de Personal Docente para presentar una propuesta sobre la adecuación retributiva ha sido anunciada este miércoles el consejero tras reunirse, junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con los representantes de los sindicatos docentes, un encuentro que las dos partes han calificado de "positivo".

Sin embargo, como ya se adelantó por parte del Gobierno, la reunión no ha tenido carácter negociador en sí mismo por ser la Junta de Personal Docente el foro adecuado para ello.

Silva ha explicado que en la reunión de este miércoles se ha constatado "por todas las partes" que hay "voluntad negociadora" y "base" para sentarse a hablar. "Hoy hemos podido avanzar porque nos hemos escuchado todos", ha dicho el consejero.

Los sindicatos, por su parte, se han felicitado de que, "70 días después" de haber solicitado esta reunión, ésta se haya producido; se haya celebrado en un "clima cordial" y haya servido para "retomar el diálogo" entre la Consejería y los representantes de los docentes.

Han explicado que el compromiso del Ejecutivo es remitirles una propuesta "con cantidades y fechas" para la adecuación retributiva e iniciar las negociaciones y el cruce de contrapropuestas.

La Junta de Personal Docente ya presentó una propuesta de adecuación retributiva que asciende a un importe global de 325,66 euros al mes con una progresión escalonada en un calendario desde 2024 a 2027.

Tras ello, el Gobierno de Cantabria respondió el 22 de noviembre con una contrapropuesta para negociar la adecuación salarial de los docentes en 2025 --con el compromiso de celebrar mesas de diálogo sobre el tema en el primer trimestre del año-- y comenzar su aplicación en 2026.

En ese momento, la Consejería consideró "inviable" incluirla en los Presupuestos para 2025 ya que, según dijo entonces, no permiten atender ese primer tramo de la petición (la reclamación contempla una subida de 325 euros entre 2024 y 2027) que incluye una cantidad de 40,23 euros en 2024, más los 70 euros de 2025, lo que supondría un impacto de unos 11 millones de euros.

"Ahora afinaremos más esa propuesta del 22 de noviembre y en ese planteamiento global de mejora de la educación entraremos a concretar", ha señalado Silva cuestiones concretas en tema retributivos con el objetivo de "ir aproximándonos paulatínamente".

Sin embargo, el consejero ha advertido que "nunca puede haber acuerdo si las propuestas de partida no las abandonamos todos, tanto por el lado de las organizaciones sindicales como de la Consejería de Educación" y en este sentido "todos hemos manifestado nuestra voluntad de que vayamos aproximándolos".

En cuanto a la "calendarización" en la aplicación completa de la mejora, el consejero ha señalado que va a ir "más allá de 2025", aunque no ha descartado que ya este mismo año haya una mejora, aunque "no quiere adelantar acontecimientos".

LA PROPUESTA DE EDUCACIÓN NO HABLARÁ SOLO DE ADECUACIÓN RETRIBUTIVA

La propuesta de la Consejería, tal y como ha señalado el consejero, introducirá más cuestiones para la mejora de la educación en Cantabria más allá de la adecuación retributiva.

"No concebimos que podamos hablar de mejorar la educación hablando solo de retribuciones", ha indicado Silva, que ha añadido que "no podemos hablar de retribuciones y no hablar, por ejemplo, de formación docente, de ruralidad...". "Hay temas que nos preocupan porque empiezan a ser, no solo en Cantabria, sino en terrminos globales, problemas o asuntos nucleares de la educación: la baja natalidad, cómo influye el absentismo, en global no solo en el ámbito laboral en el sistema educativo. Queremos hablar un poco de todo", ha explicado.

Sin embargo, tal y como reclamaban los sindicatos docentes, el consejero ha señalado que no se va a "vincular" la negociación de la adecuación salarial con la de la reducción de las ratios "porque llevan un camino paralelo".

Y ello pese a que el consejero "son realidades de un mismo mundo". "Si las ratios la mejoramos, mejoramos ese trabajo docente", ha apuntado el consejero, que cree que "es muy difícil separar los temas cuando hablamos de la misma realidad".

En la reunión con Buruaga y el consejero, han participado un representante por cada sindicato de la Junta de Personal: Diegu San Gabriel (STEC), Rus Trueba (ANPE), Conchi Sánchez (CC.OO); Marta Trujillano (TU), y Jesus San Emeterio (UGT).