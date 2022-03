La 'I Estrategia de lucha contra el sinhogarismo en Cantabria' estará lista antes de verano

El Gobierno prevé adquirir con fondos europeos 20 viviendas para 'Housing First' y hacer frente a un "problema creciente"

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, ha anunciado que su departamento quiere tener en marcha antes de verano la 'I Estrategia de lucha contra el sinhogarismo en Cantabria', que estima que en la región existen entre 250 y 350 personas sin hogar.

Esta estrategia, que incluye un diagnóstico de la situación en la región, apunta que más del 80 por ciento de las personas sin hogar en la comunidad son hombres con una media de edad de 30 años, y dos tercios de estas personas son de origen extranjero y un tercio españoles, estos últimos con una medida de edad más elevada, por encima de los 40 años.

Asimismo, incluirá la definición de un sistema integrado de atención personalizada a las necesidades de las personas sin hogar que coordine a todos los recursos, públicos y privados, a modo de "puerta única". Igualmente, recogerá un estudio de las personas sin hogar en la región y de su situación, de acuerdo con la metodología propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La consejera ha participado en la inauguración de la jornada 'La atención a las personas sin hogar' en la Fundación Botín, organizada por la Dirección General de Políticas Sociales, y que ha contado con la participación de las organizaciones más representativas, como la Red FACIAM y la consultora Fresno, que trabajan apoyando a organismos públicos y organizaciones del tercer sector.

La titular de Políticas Sociales ha explicado que el modelo de intervención de la estrategia pondrá el énfasis en el acceso a la vivienda como un primer paso, el denominado 'Housing First', y para garantizarlo su departamento tiene previsto adquirir con fondos europeos 20 viviendas.

Además ha señalado que el objetivo es que ninguna persona duerma en la calle, viva en un alojamiento de emergencia más allá de la emergencia propiamente dicha, viva en un alojamiento provisional más allá de lo necesario para lograr un alojamiento o abandone un ente de acogida sin opciones de vivienda. "Es un reto muy difícil, pero tenemos que avanzar ahí", ha dicho.

La consejera, que ha estado acompañada por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, ha recordado que durante el confinamiento, en los primeros momentos de la pandemia del Covid, en Cantabria se organizó "en tiempo récord", con la ayuda de la organización Nueva Vida, los albergues de Solórzano y Soto Iruz para "dar una solución al drama de las personas que no tenían donde ponerse a salvo del coronavirus y demostrando que era posible dar solución a quienes no tienen un hogar".

Sin embargo, ha indicado que pasado ese estado de excepcionalidad "se ha vuelto a la misma situación de partida: numerosas personas en la calle o haciendo uso de recursos de emergencia para tratar de salvar su situación".

A su juicio, la alerta sanitaria ha puesto de manifiesto "de forma clara" la importancia de la vivienda como un bien de utilidad social, un pilar básico para que las personas puedan tener garantizados derechos como la salud y el bienestar.

Y se ha referido a las estadísticas que señalan que "el 44% de las personas que viven en la calle llevan más de tres años sin hogar y presentan situaciones cronificadas de sinhogarismo" y los estudios que indican que "el número de personas que están en situación de sinhogarismo aumenta", a pesar de que las administraciones públicas están "aumentando" las partidas presupuestarias destinadas a atender personas en exclusión o riesgo de pobreza.

"Una situación que obliga a reflexionar acerca de las causas estructurales que lo producen. Sabemos que son retos muy difíciles, casi utópicos en los tiempos que corren, pero no podemos resignarnos a renunciar a la utopía", ha dicho Álvarez.

PROGRAMA Y ESTRATEGIA

La jornada 'La atención a las personas sin hogar' ha contado con la participación de cerca de un centenar de participantes. Tras la inauguración, han intervenido Guillermo Fernández, de la Fundación Social Hijas de la Caridad y miembro de la Red FACIAM ,con la charla 'El impacto de la pandemia en la salud, el bienestar y las condiciones de vida de las personas sin hogar'; el concejal de Familia, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, Álvaro Lavín, que ha hablado de los programas y servicios de atención a las personas sin hogar en la ciudad; el representantes de la consultora Fresno the right link, Roberto Bernard, con la ponencia 'Housing First en España: resultados y retos'; y el director Julio Soto, que ha clausurado la jornada con la ponencia 'Retos de futuro en la atención al sinhogarismo en Cantabria'.

En el proceso de elaboración de esta estrategia se ha contado con las entidades que trabajan de forma específica en esta problemática social, entre otras Cáritas, Cocina Económica, Cruz Roja y Nueva Vida, así como con los ayuntamientos en los que esta realidad social es más frecuente y que además son competentes en materia de emergencia social, como Santander, Torrelavega, Camargo, Castro Urdiales y Piélagos.