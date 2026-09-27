Extinguido un incendio en una casa abandonada en Villacarriedo

Bomberos extinguen un incendio en una casa abandonada en Villacarriedo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido en la tarde de este sábado un incendio declarado en una vivienda abandonada en Villacarriedo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso del suceso cerca de las 18.00 horas y hasta el lugar movilizó a los efectivos autonómicos del parque ubicado en la misma localidad, los cuales consiguieron sofocar las llamas. Se saldó sin heridos.

Por otra parte, los bomberos de Reinosa también apagaron un incendio originado en el interior de un vehículo en Lanchares, Campoo de Yuso, según ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.