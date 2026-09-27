'El fantasma de la ópera', con Daniel Diges, recala en el Palacio con seis sesiones del jueves 1 al domingo 4

Ana San Martín y Daniel Diges en el musical 'El fantasma de la ópera' - PFC

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El musical 'El fantasma de la ópera' recalará esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria con un total de seis sesiones que tendrán lugar desde el jueves 1 de octubre al domingo 4, en la gira que, por primera vez en español, recorre la geografía nacional hasta 2027, protagonizada por el cantante y actor Daniel Diges.

Así, las tablas del escenario de la Sala Argenta acogerán esta producción de Letsgo Company --recomendado a partir de 10 años-- el jueves a las 20.30 horas; el viernes 2, a las 17.00 y 21.00; el sábado 3, igualmente de 17.00 y 21.00 horas; y el domingo 4, a las 17.00.

Junto a Diges, en el papel de Erik, el fantasma, actuarán Ana San Martín que encarna a Christine Daaé, Guillermo Pareja (Raoul de Chagny), Marta Pineda (Carlotta), Fran Ortiz (Piangi), Enrique del Portal (Monsieur André), Eduardo Santamaría (Monsieur Firmin), Isabel Malavia (Madame Giry) y Sofía Esteve (Meg Giry).

Los espectáculos, de 150 minutos con descanso, contarán con una orquesta de 14 músicos, bajo la batuta de Miquel Tejada, que podrán música a esta producción original dirigida por Federico Bellone. Ha sido director artístico de espectáculos de reconocida trayectoria internacional entre los que destacan Mary Poppins, en Italia, de Disney y Cameron Mackintosh.

La dirección musical corre a cargo de Julio Awad, que ha trabajado como director, pianista y arreglista de diferentes artistas, espectáculos y comedias musicales como 'La bella y La bestia', 'Estamos en el aire', 'Zorba', 'My Fair Lady', versiones anteriores de 'El fantasma de la ópera', 'Víctor o Victoria' y 'Los productores', entre otros.

Por su parte, las coreografías están dirigidas por Guillian Bruce; la adaptación de guion y letras es obra de Silvia Montesinos (ayudante de dirección); la diseñadora del vestuario y responsable de la caracterización de la obra es Chira Donato; y el diseño de escenografía corre a cargo de Federico Bellone y de la asistente Clara Abbruzzesse.

AMOR, CELOS Y MISTERIO

Esta pieza es una apasionante historia de amor, celos, misterio y muerte entre Erik, un genio de la música oculto tras una máscara por una deformidad facial, y la joven soprano Christine Daaé.

Enamorado obsesivamente de ella, el atormentado habitante de las entrañas de la Opera Populaire de París, se dedicará a cultivar su extraordinario talento y que pase de joven promesa a cantante principal.

Para conseguirlo, impondrá su voluntad y aterrorizará a los dueños del teatro y a los actores con los más tortuosos métodos a su alcance.

Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, 'Le Fantôme de L'Opéra', 'El fantasma de la ópera' de Andrew Lloyd Webber es el musical más longevo en la cartelera de Broadway y el más representado en el mundo.

Sus cifras son: 160 millones de espectadores, 193 ciudades, 19 idiomas y más de 70 premios de teatro, incluyendo 7 premios Tony y 4 Olivier Awards.