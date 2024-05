Fernández se reunirá "en breve" con el alcalde de Santillana: "Nunca se ha dicho que se iba a retirar la financiación"

El informe jurídico encargado por el Gobierno que determinará los pasos a seguir estará listo "en pocos días"



SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, ha anunciado este jueves que se reunirá "en breve" con el alcalde de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, y ha subrayado que el Gobierno de Cantabria nunca ha dicho que fuera a retirar la financiación europea de 3,5 millones del Plan de Sostenibilidad Turística (PTS) del municipio.

"El alcalde de Santillana y yo tenemos que tener una conversación porque creo que hay mucho ruido de fondo y esto se ha distorsionado y en ningún momento se ha dicho que se le iba a retirar a Santillana la financiación", ha declarado la consejera a preguntas de la prensa respecto a la intención del regidor de acudir a los tribunales si el asunto no se incluía en el Consejo de Gobierno de este jueves.

Fernández ha explicado que lo que se ha trasladado es que "había que depurar un procedimiento autonómico que estaba mal hecho, que es lo que se ha llevado a cabo, y ahora que este procedimiento está bien hecho se ha comunicado a la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR)".

El departamento del Ministerio de Turismo no ha respondido aún oficialmente --sí extraoficialmente, diciendo que la Administración autonómica debe pagar--, y el Gobierno se ha "adelantado" encargando un informe jurídico que estará listo "en pocos días" y que establecerá cómo debe proceder el Ejecutivo conforme a derecho, "una vez que ya tenemos la parte correspondiente a la tramitación de la comunidad bien hecha".

En relación a las "irregularidades" que se habían detectado en el plan turístico de Santillana, Fernández ha explicado que la comunidad autónoma las ha resuelto con esta retroacción del procedimiento. "Nosotros hemos actuado como nos indicaba los informes y como parece ser que hay que hacer. Pero claro, eso no resuelve el tema del pago".

"Si la SETUR no contesta diciendo hay que pagar, esto (el informe) está bien hecho. Y si lo manda la SETUR oficialmente, pues no hay nada que decir. Pero si esa respuesta no llega, lo que no podemos es tener al Ayuntamiento esperando sine die", ha explicado, asegurando que el informe estará listo "en la mayor brevedad posible porque es una cosa que nos urge".

"Si el servicio jurídico opina que se puede pagar, pues nosotros encantados. Si nadie quiere perjudicar a Santillana, al contrario", ha defendido la consejera, que ha precisado que lo que pretende el Gobierno es "dar garantías a la comunidad autónoma de que esto se está haciendo de la forma correcta para que el día de mañana no haya problemas y haya que devolver unos fondos cuando ya estén gastados".

Fernández se ha pronunciado así a preguntas de la presa en la presentación de la programación de la Feria del Libro Felisa 2024.