Ferraz da la victoria a Herrán, que encabezará la delegación cántabra al Congreso Federal del PSOE

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE ha acordado por unanimidad estimar el recurso planteado por la candidatura de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, al Congreso Federal, de modo que valida los resultados de la mesa electoral de Cartes y, por tanto, los resultados obtenidos teniéndolos en cuenta, que dan la victoria a esta lista alternativa frente a la liderada por el secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga.

Y lo hace porque, pese a reconocer "irregularidades" en el centro electoral de Cartes, éstas no alteraron el resultado, en su opinión.

En la resolución, fechada este lunes y firmada por el coordinador de la Asesoría Jurídica Federal, Alberto Cahinero, la Comisión de Ética Federal comparte con la regional --que el viernes rechazó el recurso de Herrán y ratificó la victoria de Zuloaga-- la existencia de "irregularidades" en el censo electoral de Cartes.

Irregularidades por cuanto se conformó la mesa con uno de los miembros que no era afiliado al PSOE, "por lo que no debió estar durante el proceso de votación y mucho menos formar parte de la mesa electoral" y esto "debería haberlo determinado automáticamente el responsable del centro electoral... y por tanto, debió haber señalado a esta persona que no podía participar e invitar a abandonar el centro de votación, lo cual, si encima se le solicitó expresamente, por sí es una irregularidad también".

La Comisión Federal, reunida de urgencia este lunes, comparte con la Comisión de Ética regional la existencia de esas irregularidades en el centro de votación, pero también analiza una segunda cuestión, la incidencia de las posibles irregularidades en el resultado electoral del proceso, donde concluye que "la presencia de esta persona de forma irregular en la mesa, pese a ser una manifiesta irregularidad, no fue invalidante ni alteró en ningún caso el desarrollo del proceso electoral".

Y ello porque no votó y tampoco se produjo "ninguna otra irregularidad en el transcurso de la votación, que transcurrió con absoluta normalidad, votando aquellos que sí tenían derecho y que constaban en el censo".

La comisión también hace una valoración de su incidencia electoral sobre el resultado, señalando que "incluso en el caso de que tal irregularidad hubiese sido detectada tras ejercer la persona que no tenía derecho a ello el voto, éste no hubiese tenido relevancia alguna en el resultado final, ni en relación con la mesa electoral, ni tampoco en el resultado global, puesto que las diferencias exceden de ese voto".

Un circunstancia que la jurisprudencia y doctrina de la JEC han considerado en ocasiones como determinante de la nulidad de una mesa -o de la repetición de un proceso electoral- pues no se podía dilucidar la voluntad electoral, precisa la Comisión Federal.

Pero en el supuesto de Cartes, considera, "las irregularidades no han supuesto una alteración del resultado, expresado por la voluntad del electorado que ha votado en condiciones de igualdad, con relación a aquellos que ejercieron su derecho, como a los candidatos".

Por todo ello, la Comisión de Ética y Garantías entiende que la presencia esta persona en la mesa, "pese a ser una manifiesta irregularidad, no alteró en ningún caso el resultado electoral, y el resultado en la mesa electoral de Cartes debe ser confirmado, y no anulado".

En conclusión, y en base al principio de conservación de actos electorales, Ferraz determina en su resolución, contra la que no cabe recurso, que "el derecho al voto de los electores de Cartes debe prevalecer ante la irregularidad producida en la mencionada jornada electoral, ya que la misma no alteró el resultado y, por tanto, no es posible considerarla con tal relevancia como para producir la anulación del resultado de la mesa".

HERRÁN ENCABEZARÁ LA CANDIDATURA

Tras la resolución, será Herrán quien encabezará la delegación al 41º Congreso Federal del PSOE que se celebrará en Sevilla los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.

La lista alternativa a Zuloaga --quien recurrió los resultados tras las votaciones-- se ha impuesto en 18 de las 36 agrupaciones y la lista oficial, en 16. La primera ha ganado con el 50,69% de las papeletas frente al 49,31% de la segunda.

En concreto, la lista de Herrán, con el apoyo del diputado Pedro Casares, ha sido la más votada en Santander, Castro Urdiales, Camargo, Astillero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Cabezón de la Sal, Cartes, Arenas de Iguña, Corrales de Buelna, Corvera de Toranzo, Miengo-Polanco Molledo, Reocín, San felices de Buelna, Santoña, San Vicente y Valderredible.

Por su parte, la de Zuloaga se ha impuesto en Torrelavega, Laredo, Colindres, Val de Val de San Vicente, Suances, Ampuero, Ramales, Liébana, Rionansa, Marina de Cudeyo, Mazcuerras, Medio Cudeyo, Reinosa, Bezana, Voto y Villaescusa.

Ambas candidaturas han empatado en los municipios de Piélagos y Guiezo.