Firmado el contrato con Lances para la Feria de Santiago pese a la investigación de la Fiscalía

La Corporación ha aprobado por unanimidad la aplicación de los descuentos de tarifas en el TUS tras el nuevo decreto del Estado

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad municipal Plaza de Toros de Santander ha firmado el pasado 23 de enero el contrato con la empresa Lances de Futuro para organizar y gestionar la Feria de Santiago 2025 pese a la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía de Cantabria por un supuesto delito de falsedad documental en el concurso.

El concejal de Economía, Javier García (PP), ha informado de la firma del contrato durante el pleno de este jueves al responder a las preguntas del PSOE y el concejal de IU, Keruin Martínez, sobre la investigación iniciada por la Fiscalía a raíz de la denuncia interpuesta por la UTE Sevilla Pagés-Funtausa.

Esta UTE denunció la adjudicación del contrato a Lances de Futuro, que ya ha gestionado la feria durante los últimos cuatro años, por presuntamente haber falsificado la firma del apoderado de Diego Ventura en el precontrato incluido en su oferta.

El concejal del equipo de Gobierno (PP) ha asegurado que "a día de hoy no se tiene constancia de la admisión a trámite de la denuncia presentada por la UTE Sevilla Pagés-Funtausa". No obstante, desde la Fiscalía de Cantabria confirmaron a esta agencia la apertura de las diligencias de investigación tras esa denuncia.

También ha justificado la firma del contrato porque el Consejo de Administración no es quien para "concluir si hay o no una falsificación de documento, actuación que les corresponde a los tribunales", y la adjudicación "no podía demorarse hasta que resuelvan" los órganos judiciales porque "la organización de la feria requiere de tiempo y planificación".

García ha dicho que el Consejo de Administración de sociedad municipal de la Plaza de Toros es quien adjudica este contrato, no el Consistorio, y ha recordado que lo hizo el pasado 5 de diciembre, designando como concesionaria a Lances de Futuro, con una puntuación de 89 frente a 79 de la otra ofertante.

Tras ello, la UTE presentó al Consejo un escrito en el informaba de "la posible falsificación de una firma", la del apoderado del rejoneador en un precontrato y, ante ello, se procedió a la "suspensión temporal de la adjudicación" para dar audiencia a las partes.

En ese proceso se trató de aclarar "si había algún posible error" pero, "según parece, los mandatos verbales son habituales en el mundo taurino" y el apoderado de Ventura "no aportó poder alguno que acredite que representa a rejoneador, deduciéndose, por ello, que cuenta también con un mandato verbal".

"Y ese es el mismo planteamiento que sostiene Lances de Futuro, quien considera que obtuvo la pertinente autorización verbal, aportando un documento notarial en el que se transcriben mensajes por WhatsApp que se intercambiaron los intervinientes en el precontrato de participación", ha añadido.

Por ello, dado que los hechos denunciados ha de resolverlos un juez y no el Consejo, el pasado 16 de enero se ratificó la adjudicación a Lances de Futuro "por mayoría de seis votos a favor, uno en contra y una abstención" y el contrato se ha firmado el día 23, al entender que "no podía demorarse la adjudicación hasta que resuelvan los tribunales" porque "la organización de la feria requiere de tiempo y planificación".

"El Consejo considera que en vía administrativa no cabe concluir si hay o no una falsificación de documento, actuación que corresponde a la jurisdicción penal", ha añadido el edil, que ha señalado, además, que "a día de hoy no se tiene constancia de la admisión a trámite de la denuncia presentada por la UTE Sevilla Pagés-Funtausa".

Y ha apuntado que llama "la atención que el supuesto falsificado", el apoderado del rejoneador Diego Ventura ni éste último "hayan interpuesto querella alguna ni se tenga noticia alguna al respecto".

Para concluir, García ha afirmado que, en caso de que de en algún momento, "dentro de un tiempo imposible de calcular", se produjese una sentencia firme declarando la existencia de una firma falsificada pues "el documento presentado vendría nulo y habría que revisar el procedimiento de adjudicación".

UNANIMIDAD PARA DESCUENTOS DE AUTOBÚS

En el pleno, se ha aprobado por unanimidad, y de urgencia, la modificación de los precios públicos del servicio municipal de transporte urbanos (TUS), un trámite necesario para adecuar el acuerdo al nuevo decreto del Estado que mantiene el 30% de descuento.

Tras decaer el pasado 23 de enero el decreto del Gobierno de España que incluía las ayudas al transporte, el Ayuntamiento anunció que mantendría durante "unos días" los descuentos del 50% en los abonos bonificados del TUS asumiendo temporalmente el 30% del Estado.

Una vez que el Gobierno ha aprobado y publicado en el BOE un nuevo decreto que mantiene el 30% de descuento, el Consistorio tiene que hacer este trámite para aplicar esas bonificaciones.

Precisamente, sobre esos descuentos, el PSOE había presentado una moción, registrada tras decaer en el Congreso el decreto ómnibus que incluía las ayudas al transportes y que pedía mantener los descuentos del 50% hasta junio, pero que la ha retirado tras el anterior acuerdo.

MOCIONES

En las mociones, Martínez (IU) ha pedido evaluar la red semafórica pero ha decaído con los votos en contra del equipo de Gobierno (PP) pese al apoyo de toda la oposición.

La concejala de Servicios Técnicos, Margarita Rojo, ha asegurado que las incidencias "puntuales" se atienden de "forma ágil" y que no ve la "necesidad" de hacer ahora un estudio cuando se está ejecutando el proyecto de digitalización de la red semafórica.

El PSOE ha presentado una moción para desarrollar una aplicación para conocer en tiempo real el estado del funcionamiento de las escaleras y rampas mecánicas y los ascensores, que ha salido adelante con los votos de los socialistas, las abstenciones de PP y Vox y el voto en contra del PRC.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha recordado que ya está en licitación el nuevo contrato de mantenimiento, al que se pueden presentar ofertas hasta el 26 de febrero, y ha reconocido que la situación es "urgente" y, por ello, "intentaremos darnos la prisa necesaria" en la constitución de la mesa de contratación, análisis de las ofertas y la adjudicación.

Ha detallado que en ese contrato, por cuatro años prorrogables otros dos, tiene un presupuesto base de 4,9 millones, con lo que se ha incrementado en un 51%, y además incluye una partida para la sustitución integral de elementos mecánicos que, por su antigüedad, han superado o están próximos a concluir su vida útil.

Y, sobre la aplicación, Navarro ha indicado que, en el marco de la iniciativa Smart Citizen, se está finalizando el desarrollo de la App Santander Ciudad, que proporcionará, entre otras, información sobre la movilidad a pie.

El PRC ha pedido habilitar como aparcamiento el terreno de las antiguas cocheras del TUS en Cajo, que ha decaído con los votos en contra de PP y la abstención de PSOE y Vox.

Navarro ha señalado que las instalaciones están en uso por el propio Ayuntamiento, en concreto por los talleres municipales, la escuela-taller y apara copio de diversos elementos y maquinaria propiedad del municipal.

Además, ha asegurado que la propuesta no se puede llevar a cabo porque esa parcela tiene previsto un uso y tipología residencial de edificación abierta, debido a una modificación urbanística de 2001 cuando se desarrolló el Distribuidor de La Marga, y, por tanto, no permite el establecimiento de un aparcamiento.