El Gobierno eleva de 39 a 44 las aves muertas recogidas en la ría de Suances

Aparición de aves muertas en la ría de San Martín, en Suances - AYUNTAMIENTO DE SUANCES

COLINDRES, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha elevado de 39 a 44 las aves halladas muertas desde el pasado 8 de agosto y recogidas por agentes del Medio Natural en la ría de San Martín de la Arena, en Suances, mientras sigue a la espera de los resultados que permitan determinar la causa de esta mortandad.

Así lo ha señalado este martes la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), a preguntas de la prensa en Colindres, donde ha insistido en que cuando se tengan los resultados que faltan se comunicará.

El análisis de las muestras realizado en laboratorios de Cantabria ya había permitido descartar hace días la presencia de gripe aviar, enfermedad de Newcastle y fiebre del Nilo y se sigue a la espera de recibir el resultado de los análisis sobre botulismo, pasterella y salmonella que se están efectuando en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en la Comunidad de Madrid, y en el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, ubicado en Ciudad Real.

Respecto a los cinco nuevo ejemplares, fueron retirados el pasado viernes. Se trata de cuatro patos azulones y una gaviota.