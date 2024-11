Los grupos parlamentarios registran 461 enmiendas a los PGC para 2025, un 90% de la oposición

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos y el diputado no adscrito en el Parlamento de Cantabria han registrado 461 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuesto del Cantabria para 2025 (422) y a la ley de Medidas Fiscales y Administrativas (39). De ellas, más del 90% del total han sido registradas por la oposición.

De las 422 enmiendas correspondientes a los presupuestos, el grupo 'popular', que sustenta al Ejecutivo regional en la Cámara, aunque en minoría, ha presentado 23. El resto son de la oposición: 58 del PRC --que selló por segundo año un acuerdo con el PP para aprobar las cuentas--; 223 del PSOE, 98 de Vox y 20 del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio.

Por otra parte, de las 39 enmiendas parciales a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida también como 'ley de acompañamiento', 15 han sido presentadas por el PP. De la oposición, el PRC ha presentado 1; el PSOE 12; Vox 9 y el parlamentario no adscrito 2.

El número de enmiendas parciales registradas este año es inferior a las presentadas el año pasado cuando los grupos PP, PRC, PSOE y Vox (del que todavía formaba parte Cristóbal Palacio) registraron 579 enmiendas, 464 correspondían al proyecto de presupuesto y 115 a la conocida como 'ley de acompañamiento'.

ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN

Del total de enmiendas parciales presentadas, más de un 90% pertenecen a la oposición, concretamente 399 a los presupuestos y 24 a la ley de acompañamiento.

Un 55% de las enmiendas registradas por la oposición pertenecen al PSOE que, entre las planteadas a los Presupuestos y a la 'ley de acompañamiento' ha presentado 235 que suman un montante de 31,2 millones de euros, y entre las que se encuentra una partida de casi 5 millones que permita financiar la mejora retributiva de los docentes.

El secretario general del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha manifestado que las enmiendas de su grupo tratan de "subsanar un presupuesto malo para nuestra Comunidad: irreal, insuficiente y antisocial", al que, ha recordado, ya presentaron una enmienda a la totalidad que fue rechazada.

Asimismo, ha recalcado que estas enmiendas aportan una "mayor ambición" que el presupuesto del PP, que cuenta "con el voto a favor del PRC y la ideología de Vox", en las que se introducen "soluciones a la crisis de la vivienda, el caos sanitario, el deterioro de la educación pública o el declive industrial".

"Buscamos un presupuesto suficiente en todas las áreas con enmiendas realistas y necesarias, afrontando de manera decidida los grandes problemas que tiene Cantabria con el PP y los grandes retos que debemos afrontar como sociedad", ha sentenciado Zuloaga.

Por volumen de enmiendas registradas, le sigue Vox que ha presentado 107 en las que proponen mover partidas por un valor aproximado a los 40 millones para "introducir medidas que los cántabros noten realmente".

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha indicado que se recoge la deflactación de los impuestos, así como el pago "a tiempo" de ayudas al sector primario orientadas a "parar esa sangría de pérdida de explotaciones".

También se introducen enmiendas para que la simplificación administrativa y el "final de la burocracia asfixiante" para empresas y particulares "sea una realidad", y bonificaciones en materia de vivienda, familias numerosas y de natalidad.

Las medidas propuestas por Vox también abordan, según Díaz, las necesidades "más imperiosas" en el ámbito tanto sanitario como educativo; también contemplan fondos para la dependencia, las plazas concertadas y para "las cosas del día a día", para "lo que realmente puede cambiar la vida de los cántabros".

Por otra parte, las propuestas regionalistas ascienden a 59 enmiendas y suman 1,8 millones de euros y, según su portavoz, Pedro Hernando, buscan "acercarnos más a la solución de los problemas de los ciudadanos, apuntalar aún más los servicios básicos, públicos, la sanidad, la educación, el bienestar, y dar un empuje al empleo y al crecimiento económico".

Las propuestas del PRC se centran en tres grandes áreas: identidad y municipalismo, servicios públicos esenciales, e impulso económico y empleo. Dentro de las primeras, se encuentran enmiendas para facilitar la organización de ferias y mercados, así como ayudas a clubes deportivos o a los deportes autóctonos como el remo y los bolos.

En cuanto a los servicios públicos esenciales, los regionalistas plantean la mejora de las ayudas y las condiciones de las asociaciones y los colectivos que trabajan al lado de los beneficiarios; y han avanzado en la idea de la prevención.

Mientras que para el impulso económico y el empleo, se proponen parte de los contenidos que propuso la Mesa del Diálogo Social. Así, han decidido presentar enmiendas por 75.000 euros --"el tope" del valor que permite el acuerdo presupuestario con el PP-- dirigidas al fomento del empleo joven y los mayores de 45 años, y mejorar el empleo de autónomos con discapacidad.

En cuando a las enmiendas presentadas por el diputado no adscrito, ascienden a 22, 20 al presupuesto y 2 a la 'ley de acompañamiento', y suman más de 50 millones de euros. Ha indicado que están centradas en resolver el "déficit" de inversiones en las zonas rurales y reclamar al Gobierno regional (PP) que "cumpla con las promesas" que ha realizado a los ganaderos a lo largo de lo que va de legislatura.

ENMIENDAS DEL PP

Por su parte, el PP ha presentado 38 enmiendas parciales, 23 al presupuesto y 15 a la ley de acompañamiento. En el caso de las primeras, se trata de "modificaciones técnicas, cambios de denominación y ajustes puntuales para la ejecución más eficaz del presupuesto más social de la historia de Cantabria", según ha indicado el portavoz 'popular', Juan José Alonso.

En concreto, entre las enmiendas de nueva creación de concepto presupuestario, se encuentran ayudas al reconocimiento de razas autóctonas, crear una subvención nominativa a favor de la Fundación de Bolos de Cantabria, apoyar el Campeonato de España de Olas Gigantes a celebrarse en la región o un plan de competencias digitales en cursos para trabajadores del sector turístico.

"Con nuestras enmiendas estamos afianzando unas cuentas récord, para seguir ofreciendo estabilidad y certidumbre a los ciudadanos y permitir que el Gobierno de Buruaga siga impulsando la transformación de la región", ha dicho Alonso, que ha señalado que el presupuesto es un "documento vivo" que continúa en construcción y, por tanto, desde el PP están con "actitud abierta a la participación y a cualquier mejora".

TRAMITACIÓN PRESUPUESTARIA

El plazo para presentar enmiendas ha terminado este martes a mediodía. Siguiendo el calendario de tramitación, la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda se reunirá el próximo martes, 3 de diciembre, a las 13.00 horas, para decidir sobre la admisión a trámite de las mismas.

La comisión parlamentaria estudiará y debatirá las enmiendas los días 11, 12 y 13 de diciembre, y elaborará el dictamen correspondiente. El trámite final será el debate y votación de las enmiendas en el Pleno del Parlamento, que se celebrará el viernes, 20 de diciembre.

Cabe indicar que el diputado no adscrito, pese a poder presentar enmiendas, no podrá defenderlas ni en la comisión, donde no tiene representación, ni en el pleno de presupuestos, en caso de que alguna llegue 'viva', al no contar con turno de intervención en la sesión, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.