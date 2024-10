Hernández de Sande cree que Pascual trata de "solucionar cada problema con las mejores herramientas posibles"

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande, ha considerado que gestionar la sanidad es "difícil" y cree que el consejero de Salud, César Pascual, trata de "solucionar cada problema con las mejores herramientas posibles".

Así lo ha señalado este martes a preguntas de la prensa sobre la gestión del consejero durante la presentación de la Semana del Corazón.

"Creo que es muy difícil llevar la Consejería de Salud y el consejero lo que intenta seguramente es solucionar cada problema con las mejores herramientas posibles", ha dicho el presidente de los médicos cántabros.

Hernández de Sande ha reconocido que la gestión de la sanidad es "difícil" por "todas las condiciones que tiene hoy la salud pública", pero "creo que el consejero está intentando solucionar con las herramientas que tiene lo mejor posible cada situación que se produce".

Cuestionado por la falta de médicos, ha señalado que el Colegio lo que hace es "apostar porque haya más médicos y con la adecuada remuneración" pero no entra en la negociación de las condiciones laborales porque es algo que les corresponde a los sindicatos y, además, la entidad no está representada en la Mesa Sectorial. "Nosotros ahí no nos metemos", ha apostillado.

No obstante, sí ha expresado el apoyo de la entidad colegial a los sindicatos "en su reivindicaciones" porque son "justas" para que "nuestros médicos estén bien considerados".

Sobre la gestión que la Administración autonómica está haciendo ante esa falta de médicos, ha considerado que se está abordando "con mucha dificultad" pero "porque desgraciadamente la carencia de médicos es importante".

Pese a esa carencia, ha puesto en valor que en el Colegio de Médicos se están registrando "muchas colegiaciones" y de muchos profesionales "que vienen de fuera de nuestra comunidad", aunque no ha podido facilitar el dato global ni las especialidades de esos nuevos colegiados.

También a preguntas de la prensa, Hernández de Sande se ha pronunciado sobre la cancelación de cirugías en el Hospital de Laredo por falta de anestesistas, algo que ha calificado de "triste".

"Es triste que se lleguen a cancelar cirugías", ha dicho, y ha apuntado que este lunes le comentaron que esa situación en el hospital comarcal "estaba casi solucionada".

Sobre este extremo se ha pronunciado además el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, José María de la Torre, que participaba también en la presentación de la Semana del Corazón.

El especialista ha detallado que, en una reunión en el hospital, se puso sobre la mesa la opción de llevar anestesistas de Valdecilla a Laredo para hacer las guardias pero los profesionales también plantearon derivar las cirugías del centro pejino al Hospital Universitario.

De la Torre se ha mostrado partidario de esta segunda opción ya que, según ha dicho, "el número de intervenciones que tiene aquí (Valdecilla) es mucho mayor que las que podrías tener allí" por lo que, a su juicio, con el movimiento de anestesistas a Laredo "pierdes decenas de cirugías programadas".

Y ha explicado que al anestesista derivado de guardia a Laredo se le perdería en Valdecilla tanto el día que acude a cubrir esa guardia como en la jornada siguiente porque estaría librando y, además, ha insistido en que las cirugías en Laredo "son muy pocas".

Así, ha apuntado que cree que hay "problemas" del servicio sanitario cuya solución, en su opinión, "pasa por empezar a pensar en la concentración" en lugar de la "dispersión", porque ahora se está viendo que "te puedes quedar sin recursos".

"No sé lo que tienen que hacer los políticos, pero vamos que lo que decidan, pues bien decidido está. La cuestión es que los ciudadanos tengan el mismo servicio porque lo que hay que priorizar es al paciente", ha manifestado.