El ICASS asegura que la residencia Orpea está actuando de manera "correcta" ante el brote de sarna

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha asegurado que la Dirección de la residencia de mayores Orpea de Maliaño (Camargo) está actuando de manera "correcta" ante el brote de sarna en el centro y comunicó "desde el primer momento" a la Dirección General de Salud Pública y al Servicio Cántabro de Salud los casos de sarna en el centro, que han afectado a trabajadores y residentes.

Así lo ha afirmado este miércoles, a preguntas de los medios de comunicación, la directora del ICASS, María Antonia Mora, después de que representantes sindicales de los trabajadores del centro denunciaran ayer que este brote de sarna se viene produciendo desde noviembre, con una veintena de afectados entre trabajadores y usuarios, sin que --decían-- se haya adoptado ningún protocolo de actuación concreto.

Sin embargo, Mora ha defendido la actuación del centro en este asunto y ha asegurado que está cumpliendo los protocolos y tratamientos que los técnicos sanitarios han puesto para tratar de erradicar este brote y tratar a los afectados por esta enfermedad, que aunque "no es grave", sí causa "molestias", como "picazón", a quien la padece.

Además, ha señalado que desde el centro también se están aplicando las medidas y cuidados higiénicos "normales" de protección para evitar nuevos contagios y que el brote se extienda.

Ha indicado que, al margen de las molestias que padecen los afectados, el estado de los afectados es "bueno" pero no ha podido indicar qué plazos se manejan para que el brote pueda darse por concluido.

Mora ha indicado que el seguimiento del brote sigue con "las pautas normales" y están interviniendo técnicos sanitarios que han puesto en tratamiento a los afectados. "En cualquier caso si hay respuesta o no a los tratamientos son esos mismos técnicos los que decidirán si hay que variarlo o dirigirlo de otra manera, pero en cualquier caso la residencia está actuando de forma correcta, de acuerdo con los profesionales sanitarios y de los responsables", ha asegurado.

La directora del ICASS ha informado que desde Salud Pública se van a "intensificar más los protocolos" porque, aunque la sarna no es una enfermedad de declaración obligatoria a nivel individual, cuando ésta afecta a un grupo ya es un brote y se está actuando para tratarlo.

Además, ha explicado que se está trabajando para conocer cuál ha podido ser el origen, algo que es "muy difícil" y puede que no se detecte "nunca".

Mora ha indicado que la sarna es una enfermedad "bastante más común de lo que parece" entre la población española y, sobre todo, en personas que tienen o están en contacto con animales. Así, éstas pueden ser portadoras del ácaro y, sin saberlo, trasmitirlo a los demás.

Además, la directora del ICASS ha insistido en que Salud Pública sí había recibido información del brote de sarna en esta residencia. "El correo concreto de Vigilancia Epidemiológica, que es lo que contestó el director general de Salud Pública (Reinhard Wallmann), no había recibido comunicación pero sí lo ha recibido el buzón de Salud Pública y desde el primer momento un profesional de Salud Pública se ha puesto en contacto con la residencia y ha ido al centro", ha precisado Mora.

También ha añadido que también estaban al tanto profesionales del centro de salud de Camargo y profesionales del SCS que están en el seguimiento del proceso.

Por otra parte, Mora ha indicado que no tiene constancia de que se hayan restringido las visitas en el centro. "Yo creo que no. No tendría por qué", ha señalado.