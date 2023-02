Trabajadores de la residencia Orpea de Maliaño denuncian un brote de sarna desde noviembre

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la residencia de mayores y centro de día Orpea de Maliaño han denunciado que el centro lleva padeciendo un brote de sarna desde el pasado mes de noviembre, sin que se haya activado un protocolo de actuación concreto, lo que está provocando que se estén "recontagiando".

Según ha señalado la responsable de Dependencia de UGT, Margarita Pelayo, a Europa Press, se calcula que en estos momentos hay unos 20 empleados y usuarios contagiados: Dos trabajadores están de baja por sarna --uno recurrente--, y hay otros ocho empleados y unos diez usuarios "sospechosos".

Según ha indicado, los delegados del comité de empresa de UGT han alertado de esta situación, a la que desde la empresa "no se está dando importancia" por "falta de organización".

En este sentido, se ha referido a las continuas "bajas" de los directores de los centros de Orpea, tanto en el de Maliaño como en el de Puertochico, en Santander.

"Esto es un caos", ha indicado Pelayo, que ha apuntado que desde que se tuvo conocimiento del primer brote de sarna se ha llevado a cabo un protocolo "general", pero que "no está funcionando", por lo que se va a solicitar convocar al Comité de Seguridad de Salud.

Fuentes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales han confirmado a Europa Press que el ICASS está informado de la existencia de dicho brote en la residencia, si bien es un asunto que corresponde a Salud Pública.

Por su parte, desde Sanidad han explicado a esta agencia que la escabiosis (sarna humana) no es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo que desde el centro no tienen la obligación de informar, si bien "se suele hacer" para ayudar en el tratamiento de la profilaxis. No obstante, hasta ayer la Consejería no tenía constancia de que se haya realizado dicha solicitud.