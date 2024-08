Igual aboga por paliar el problema del botellón con mayor presencia policial y civismo

Cree que hay que tratar la Semana Grande "de manera diferente"



SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha abogado por paliar el problema del botellón mediante una "mayor" presencial policial, con la coordinación de la local y la nacional, y el "civismo" de las personas.

Así lo ha señalado Igual este jueves a preguntas de la prensa, después de que la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) mostrara su preocupación ante la "impunidad" de los botellones "descontrolados" y de actividades irregulares que se están registrando en la región, con "la proliferación de eventos y festejos sin las necesarias medidas de seguridad o de control".

Igual ha afirmado que la asociación "tiene razón" porque "hay lugares donde no se cuenta con los permisos pertinentes" y, aunque no es el caso de Santander, la capital sí tiene "problemas" con el botellón, como en toda España, en verano "muchísimo más".

A su juicio, el botellón es "una costumbre cívica, no saludable" que "debemos de paliar y trabajar con mayor presencia policial", con la coordinación de la local y la nacional, y también con el "civismo" de las personas para prohibir el consumo entre los menores, reglar las terrazas de los establecimientos donde se puede consumir y mantener el estado de la calle.

Así, ha aseverado que el botellón es "malo para todos", tanto para la Asociación de Hostelería como ayuntamientos y vecinos, aunque en el caso de "esas verbenas o esas romerías o esos bares" irregulares, en Santander "no nos damos por aludidos" dado que cuenta con un área de Protección Civil y una Mesa de Seguridad cada vez que se hace un evento.

No obstante, Igual se ha puesto "en la piel" de aquellos municipios pequeños que cuentan con infraestructuras "que no tienen permiso" en los que, ha destacado, los alcaldes "no tienen capacidad" ni para autorizarlo ni controlarlo con los medios de los que disponen dado que no tienen jefe de Protección Civil o Policía Local "para que lo valoren".

QUEJAS DURANTE LA SEMANA GRANDE

Cuestionada por las quejas recibidas por parte de los vecinos y la falta de denuncias policiales por botellones durante la Semana Grande, la alcaldesa ha señalado que durante las fiestas "los cánones son diferentes".

Según ha precisado, no se trata de que las normas o la legalidad sea "diferente" sino que "estamos más en la calle" y "queremos que las fiestas tengan ambiente y que Santander sea referencia".

"Entiendo las quejas, en cualquier otro momento del año yo os doy la razón", ha apuntado Igual, que ha defendido que "tenemos que vivir la Semana Grande entre todos" y durante las fiestas, dada la cantidad de gente, los medios que tiene el Consistorio están "para otro tipo de cosas" y no para ir pidiendo "si tenían 3 o 3,5 mesas en la calle".

Así, ha indicado que aunque desde el Ayuntamiento anotan "todas las quejas para mejorar", durante los diez días de Semana Grande, en los que se amplía hasta una hora la hora de cierre de los comercios, "se vive más en la calle, se vive más de fiesta".

"Hay que tratar de manera diferente la Semana Grande al resto del año y debemos de trabajar conjuntamente en el resto del año y en Semana Grande, pero en otra medida", ha sentenciado.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones tras la visita al centro cívico de Cueto.