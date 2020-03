Igual achaca a "diferentes causas" que Santander no esté "tan limpia algunos días"

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha achacado a "diferentes causas" el hecho de que la ciudad no esté "tan limpia algunos días", como que no haya periodicidad en el servicio o que existan calles cortadas por obras y no puedan entrar los camiones de recogida.

Así lo ha apuntado la regidora este viernes a preguntas de los periodistas a propósito del comunicado enviado por la concesionaria (Ascan-Geaser) para asegurar que está "cumpliendo el contrato" suscrito con el Ayuntamiento en 2013 y recordar que contemplaba la reducción de plantilla, de modo que ahora hay 59 operarios menos.

Cuestionada por si las deficiencias detectadas en el servicio -que han derivados en la apertura de una veintena de expedientes administrativos- tendrían que ver con ese menor número de efectivos, la alcaldesa ha dicho desconocer las causas de cada caso, y ha apuntado al respecto que son los técnicos municipales los que inician los procedimientos.

Así, cuando se detectan deficiencias en el servicio se abre expediente administrativo, como ha sucedido en este caso, en el que los expedientes seguirán el curso habitual, de modo que tras cuantificarse las deficiencias se envían a la empresa para que haga alegaciones y después se resuelve, momento en el que se dará cuenta, ha indicado Igual.

En este sentido, ha defendido que la labor del Ayuntamiento es que las empresas "cumplan con su contrato" y presten el servicio conforme a las condiciones fijadas en él. Si lo hacen así, entonces "se paga con total normalidad" y, en caso contrario, se abren expedientes administrativos, ha concluido.