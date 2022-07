Igual dice que el abastecimiento de agua a Santander "está garantizado" pero pide un consumo responsable

La alcaldesa avanza que las ayudas de 200 euros por hijo nacido podrán ser realidad en "cuatro o cinco meses"

SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado hoy que el abastecimiento de agua a la ciudad "está garantizado", pero ha pedido un consumo responsable, más ahora que la ciudad está llena de gente y a pocos días del comienzo de la Semana Grande, lo que hace que el Ayuntamiento esté "muy pendiente" de la situación.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre el problema de la sequía y el abastecimiento, señalando que la sequía "es algo que nos preocupa a todos y además debe de ir acompañado del consumo responsable de agua".

La regidora ha recordado que Santander "está a tope", sumando a su población general la de segundas residencias y hoteles "llenos", el viernes comienza la Semana Grande, con lo que en el Ayuntamiento están "muy pendientes" de la situación del agua.

"No estamos preocupados, porque el abastecimiento de agua está garantizado, pero si debemos hacer un consumo del agua responsable: el agua no es un bien infinito, es muy preciado, debemos consumirlo con mucha responsabilidad y debemos sobre todo de no derrocharlo", ha señalado.

Al hilo, ha repasado las medidas de la Administración local para el consumo responsable de agua, con sensores como el 'Smart Water' para que los vecinos sepan cuánta agua gastan en sus domicilios, o para el riego; la regeneración, rehabilitación y creación de nuevas infraestructuras con el fin de reducir fugas; y el cumplimiento del caudal ecológico de los ríos.

Respecto a esta última cuestión, ha recordado que cuando el Ayuntamiento prevé falta de agua acude al bitrasvase, "que se activa en dos días y en el que estamos muy alerta y viendo todos los días el consumo de agua de la ciudad".

AYUDAS A LA NATALIDAD EN 4 Ó 5 MESES

Por otra parte, respecto al anuncio de que las familias recibirán 200 euros por hijo nacido o adoptado que avanzó ayer en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, Igual ha estimado que "en cuatro o cinco meses" podrá ser una realidad, pues ya tiene dotación económica --200.000 euros-- si bien Servicios Sociales tiene que elaborar las bases.

La alcaldesa ha recordado que la medida entra dentro del plan de apoyo a las familias y a la natalidad, que contempla otras medidas como el cheque o la beca guardería, o las rebajas en el alquiler de la Sociedad de Vivienda y Suelo por nacimientos.

Igual ha dicho que la intención del Ayuntamiento con estas y otras medidas es incentivar la natalidad pues Santander está "un poquito por debajo de la media" de 1,2 niños por familia. En la ciudad mueren alrededor de cinco personas al día y nacen dos, lo que arroja un saldo vegetativo negativo que el Consistorio quiere paliar.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones tras presentar una acción de sensibilización contra el cambio climático en el Paseo de Pereda.