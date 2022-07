El PP de Santander anuncia una ayuda de 200 euros por hijo

En el Debate sobre el Estado de la Ciudad, Igual reivindica un Santander de futuro y la oposición critica su gobierno "agotado"

SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander ha anunciado hoy un ayuda de 200 euros por cada niño nacido o adoptado en la ciudad, alrededor de un millar al año, para lo que se prevé para una dotación de 200.000 euros.

Se trata de una de las numerosas iniciativas que el PP ha anunciado hoy en el Debate del Estado de la Ciudad, que se ha producido en un Pleno extraordinario, en el que, por otra parte, los populares han advertido que acudirán a los tribunales si la oposición persiste en el camino que ha tomado para la creación de comisiones de investigación, como la de basuras, y han vaticinado un camino similar con Costas en relación al edificio de la Horadada.

El debate se ha prolongado durante casi cuatro horas y media, en las que el equipo de Gobierno PP-Cs ha desgranado sus logros desde el inicio de legislatura, mientras la oposición ha sido muy crítica con la gestión y con el "déficit democrático" que en su opinión sufre el Ayuntamiento.

Así, mientras la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha reivindicado una ciudad "de futuro", que ha "resurgido" tras la pandemia, y que está en un momento de transformación, para el que ha tendido la mano al resto de partidos; la oposición ha hablado de "retroceso", "desgobierno", "decadencia", de crisis de los servicios públicos, de un "Ayuntamiento colapsado" y una forma de gobernar "agotada". Y ambas partes se han acusado mutuamente de "electoralismo" a menos de un año de los próximos comicios municipales.

Además ha habido temas recurrentes, como la ordenación ferroviaria, que han defendido PP y PSOE y criticado Ciudadanos, Vox y Unidas por Santander (UxS), que se oponen a la "losa" y piden un proyecto "digno". De hecho, Cs, el socio de Gobierno, ha subrayado que "los vecinos de Castilla-Hermida tienen voz en este Pleno contra la gran losa de cemento".

Y la comisión de investigación de basuras, que todos los partidos menos el PP están dispuestos a impulsar y cuya creación se aprobará en el Pleno ordinario de julio porque, en opinión de la oposición y de Cs, es "una necesidad" conocer "la verdad" de lo que pasó con el anterior contrato de basuras, el de mayor importe del Ayuntamiento, frente a la "opacidad" del PP. De hecho, según el PSOE, "si trasciende la verdad, es la destrucción final del Partido Popular de Santander".

Al respecto, el portavoz popular, César Díaz, les ha pedido que "abandonen la esquizofrenia jurídica", su "huida hacia adelante que no lleva a ningún sitio", y ha advertido que, de tomarse ese acuerdo, como ya hizo el PP con el primero, volverá a recurrirlo judicialmente.

Los partidos de la oposición también han sido muy críticos con "déficit democrático" y la "falta de respeto" del equipo de Gobierno hacia ellos, pues, según han dicho, "limita" su capacidad de actuación y control.

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha censurado que el PP tiene como único plan la "confrontación", así como que ha llevado a la "decadencia" a una ciudad "cada vez más desigual". Los populares "no tienen modelo de ciudad" ni "proyecto de futuro", ha sostenido el socialista, que ha realizado dos peticiones al equipo de Gobierno: que antes de adjudicar los contratos de basuras, Parques y Jardines y agua convoque una consulta popular sobre el modelo de gestión de los servicios públicos para que "decidan los santanderinos"; y un descuento del 50% en el billete del TUS para todos los vecinos mientras duren las medidas del Gobierno de España, que financiará una reducción del 30% del billete. "Rebaje usted, señora Igual, otro 20%", ha pedido.

Su homólogo regionalista, José María Fuentes-Pila, ha acusado al equipo de Gobierno de haber generado un Ayuntamiento "colapsado", de "escaparatismo político" y de "no estar" en la realidad de la ciudad, a lo que ha sumado el "escándalo" de no tener presupuesto este año y el haber "dilapidado" los remanentes por carecer de previsión en la legislatura que podría haber supuesto "la mayor oportunidad" para Santander por la cantidad de fondos. "El Clan del Chapapote: es lo único que han hecho, inversiones para mantener Santander en la misma foto fija; no han demostrado altura política", ha denunciado el PRC para quien PP-Cs han conseguido que Santander sea "una ciudad insostenible".

El portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha defendido que hace falta un "giro radical en la política para reflotar la ciudad y no dejarla aislada" porque Santander "va en claro retroceso"; y el de UxS, Miguel Saro, ha denunciado la falta de planificación de las inversiones y la gestión "muy pobre" de los servicios públicos. Ambos han coincidido en la repetición de proyectos que ha realizado la alcaldesa respecto al anterior debate.

ANUNCIOS

Frente a estas críticas, la regidora ha realizado un repaso pormenorizado de las medidas implementadas por el equipo de Gobierno en esta legislatura, que terminará con una inversión de más de 100 millones de euros en obras en la ciudad, y ha anunciado que Santander desarrollará más de 60 proyectos nuevos en el último año de legislatura.

Entre las novedades están la creación de un centro de menores en General Dávila y de un centro de baja exigencia para personas sin hogar que no quieran ir al Princesa Letizia, además de la ampliación del programa Ola de Frío a todo el año.

Igualmente ha avanzado una dotación de cinco millones de euros para ayudar a emprendedores y empresas; la creación de un bono taxi de 10 euros al año para mayores de 65 años; ayudas similares a las becas de guardería para la contratación de cuidadores de los niños en casa; la intensificación de intervenciones en los barrios y la creación de oficinas ciudadanas para fomentar la participación; la implantación de la tarjeta ciudadana; la plantación de 25.000 árboles; y que Santander será Pet Friendly.

La apuesta por la colaboración público privada para ser una ciudad neutra en carbono; la puesta en marcha de un plan de sostenibilidad turística en el Barrio Pesquero; y el hecho de que Santander buscará atraer turismo internacional abriendo nuevos mercados como el asiático también son medidas que ha anunciado, entre otras, como que se destinarán 2,8 millones a mejorar el sector comercial.

Igual ha destacado que Santander "no es el que había antes de la pandemia, es mejor", y ahora "estamos en un momento de transformación y de oportunidades que se van a aprovechar todas". "Santander ha salido reforzada y que este último año de legislatura la ciudad va a abanderar la recuperación económica de la región", ha afirmado.

También se ha referido a los "grandes retos" que tiene la ciudad como hacerse más visible y amable. "Tenemos ideas y queremos compartirlas", ha dicho, y ha animado a los partidos a "aportar" para la construcción de Santander.

Por su parte, su socio de Gobierno, Ciudadanos, ha defendido que gracias a su gestión "los problemas se afrontan, no se esconden debajo de la alfombra", en referencia a los asuntos "enquistados" durante años y que han empezado a desbloquearse, como las basuras o el Racing.

El portavoz de Cs, Javier Ceruti, también ha afirmado que gracias a este partido se han bajado los impuestos, entre ellos el IBI hasta el mínimo legal, desde el inicio de legislatura, y no en el último año "pensando únicamente en las elecciones".