Igual lamenta el "desprestigio" de la FEMP tras un acuerdo "insolidario"

"El Gobierno sigue ninguneando a los ayuntamientos y a la institución, que se enfrenta a una grave división interna", avisa

SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado este lunes el "desprestigio" al que el Gobierno de España, ha dicho, ha llevado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para respaldar un acuerdo "decepcionante e insolidario" que ha tenido que aprobarse 'in extremis' en la Junta de Gobierno con el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero.

La regidora 'popular' de la capital cántabra se ha referido así a la decisión de la entidad de dar luz verde a aceptar la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, que ha salido adelante con la abstención del Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns.

En opinión de Igual, el Ejecutivo del país "sigue ninguneando a los ayuntamientos y a la institución, que, por primera vez en su historia, se enfrenta a una grave división interna", avisa a través de un comunicado.

En este sentido, la alcaldesa de Santander y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP señala que esta reunión se ha cancelado en tres ocasiones "porque las condiciones del Ministerio de Hacienda eran inaceptables hasta para los propios alcaldes socialistas".

"No les quedaba más tiempo y hoy, con un mínimo avance, la abstención de Unidas Podemos y muchas críticas incluso de algunos regidores del PSOE- que han justificado su respaldo a favor para seguir avanzando en la tramitación parlamentaria-, se ha aprobado el acuerdo con el voto de calidad y solo con el apoyo de los socialistas", ha incidido.

Gema Igual considera que la propuesta del Ministerio de Hacienda "sigue penalizando" a los ayuntamientos, que deben ceder voluntariamente sus remanentes y superávit "si quieren poder utilizarlo".

"QUIEREN NUESTRO DINERO"

"Este Gobierno ha demostrado que no le interesa el bienestar de los ciudadanos, que quieren nuestro dinero y que tendremos que esperar a 2032, sí, 2032, para recuperarlo", ha añadido.

La alcaldesa santanderina considera que "no es momento" de "chantajes y de condicionantes", y "no sirve parapetarse en excusas": "Si existiese voluntad política, los ayuntamientos podríamos utilizar en su totalidad el superávit y los remanentes y no tener que mendigar el dinero que hemos ahorrado a nuestros ciudadanos".

"No pedimos más que lo que es nuestro, el dinero de los santanderinos, que hemos ahorrado con una buena gestión, y que ahora queremos invertirlo en ellos para ayudarles a superar esta crisis y dinamizar la economía de la ciudad", ha recalcado.

Por último, ha pedido una reflexión sobre la fractura interna de la FEMP: "Este Gobierno está poniendo al límite una institución que siempre ha estado unida y en la que ahora existen dos bloques claros: El PSOE y el resto, pero se está poniendo mucho en juego -demasiado- solo por salvar la cara al Ejecutivo de Sánchez, y no es justo ni para los ayuntamientos ni para los ciudadanos", ha concluido.