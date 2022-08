Igual no se plantea romper la coalición de gobierno con Cs

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado hoy que no se plantea romper la coalición de Gobierno que mantiene con Ciudadanos en el Ayuntamiento.

Lo ha dicho a preguntas de la prensa, que le ha cuestionado por este supuesto después de que algunos de los partidos de la oposición, como el PSOE, o su socio de Gobierno, el Cs, aunque de manera menos clara, se hayan referido a la moción de censura como una posibilidad abierta, que contaría con el apoyo de Unidas por Santander y el rechazo de Vox, mientras que para el PRC "lo primero" sería que Cs rompiera el pacto de Gobierno.

Igual ha dicho que el Partido Popular descarta romper la coalición de Gobierno porque "el Partido Popular Somos políticos y entendemos perfectamente el debate político".

"Nos dedicamos a la política, a la buena política y hacemos política con informes favorables y asesorados. En el Partido Popular nos dedicamos a gobernar todos los días y el resto de los partidos se dedican a lo que expresan", ha dicho.

En relación a la moción de censura, Igual ha señalado que no es la primera vez que Ceruti habla o piensa en moción de censura y que ella no ejerce de alcaldesa "con coacciones ni amenazas externas", sino que está en el cargo con el objetivo de "los santanderinos".

"Tengo la confianza de la mayoría de los santanderinos y después un pacto. Y si alguien no está cómodo, no tengo ningún problema", ha dicho, apuntando que será el portavoz de Cs quien tendrá que ser "consecuente" con su "idea". "Yo soy consecuente con los santanderinos y de cumplir con la legalidad", ha subrayado.

La regidora se ha referido a la suspensión temporal de la comisión de investigación de basuras, afirmando que lo que no hará "jamás" es "a sabiendas, firmar o votar en contra de un informe porque no ha pasado jamás en Santander".

Al respecto, ha subrayado que en el PP actuarán "según el derecho nos ampare, que es lo que estamos haciendo. Y no es malo tener diferentes criterios; y no es nada malo que si pienso que se ha cometido algo irregular ir al juzgado".

En este sentido, ha insistido en que el PP tiene informes que le "avalan" y dicen que "lo que ha pasado en este Ayuntamiento por tres veces es con informes contradictorios y eso no había pasado nunca". "Si el asesoramiento por parte del departamento jurídico, de la Secretaría General y Contratación nos dicen que no debe ser de esa manera, yo no voy a votar a favor", ha asegurado. Y ha afirmado que su grupo seguirá votando en contra y recurriendo.

Igual también ha defendido que en el Gobierno local se trabaja "de manera honrada, honesta, para mejorar Santander, no para cometer ninguna irregularidad, no con informes contradictorios y no cuestionando a los funcionarios".

"Yo entiendo que en el debate político valga todo, pero vale ya de cuestionar a los funcionarios que llevan muchos años trabajando, porque también a eso nos estamos acostumbrando. Y tampoco eso es bueno. Debemos de ser los primeros que generemos credibilidad en la Administración y en los funcionarios. Y si hay algún error se subsana; que yo me he equivocado y he pedido perdón a los santanderinos. Pero hombre, votar a sabiendas no lo vamos a hacer nunca jamás", ha declarado.

La alcaldesa se ha referido además al acuerdo, aprobado en el Pleno con el único voto en contra del PP, para nombrar letrado y procurador externos en el recurso contra otro acuerdo para la creación de comisiones de investigación.

Igual ha dicho que "contratar a dedo a un abogado, un procurador, que ni conocemos ni tenemos que conocer; pero que no sabemos lo que cobra y lo debemos de saber; pero que no sabemos cómo ha sido esa contratación porque no ha habido y lo debemos de saber. Pero que tenemos el mismo servicio en el Ayuntamiento y no se puede contratar fuera, no lo vamos a hacer".

La alcaldesa se ha pronunciado así a preguntas de los medios en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.