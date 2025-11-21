Igual preside la entrega de premios literarios del Ayuntamiento en la Gala de las Letras - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Gema Igual, ha presidido el jueves por la tarde la entrega de premios de los distintos certámenes literarios convocados por el Ayuntamiento de Santander en el transcurso de la ceremonia de la Gala de las Letras.

En su intervención, Igual ha destacado la importancia de la cultura en Santander, que, según ha significado, es el resultado de que "hay muchísima gente remando en la misma dirección y con el mismo objetivo".

Por ello, se ha referido a la cultura como factor de pluralidad y ámbito de encuentro y ha invitado a la unidad en torno a sus valores: "Si todos navegamos, todos llegamos a buen puerto", ha señalado.

Igual ha reiterado también la apuesta del Ayuntamiento por el ámbito de la cultura, y ha mostrado su agradecimiento a los premiados y a todos los autores que han participado en los certámenes, así como al jurado que ha trabajado para seleccionar el cerca de millar de originales presentados.

Igual ha clausurado así un acto dirigido por Raquel Martín, que ha estado amenizado con números de danza, lectura de poemas y dramatizaciones con el mar como hilo conductor, y en el que este año también se ha incluido la entrega de premios del certamen 'Dilo en buen español', convocado por el Ayuntamiento para escolares de entre 10 y 13 años.

Igual también ha sido la encargada de entregar el Premio de las Letras 'Ciudad de Santander' al escritor Alberto Santamaría, un galardón que el jurado otorgó por unanimidad en reconocimiento a "su brillante trayectoria poética, académica y ensayística", así como su condición de "renovador del lenguaje literario y de la visión de la crítica cultural, que le convierte en un revulsivo intelectual, estético y generacional".

En sus palabras tras recoger el galardón, Santamaría ha mostrado su satisfacción por el premio. "Es un honor y un privilegio recibir este premio en mi tierra, de mi gente y con mi gente", ha señalado.

RELACIÓN DE PREMIADOS

En esta edición de la Gala de las Letras, el Premio José Hierro en la modalidad de poesía ha sido para Yyán Rojo, con un accésit concedido a Isabela Madueño, mientras que el de relato ha correspondido a Víctor Ruiz, con un accésit para Víctor Gutiérrez

En cuanto al Premio Alegría de poesía, ha recaído en el autor asturiano Julio Rodríguez, mientras que el López Aranda de textos teatrales ha sido para la dramaturga leonesa Isabel Fernández, y el Tristana de novela fantástica para la escritora argentina Florencia Canosa.

Por último, el Premio de las Letras 'Ciudad de Santander' ha sido para el poeta, narrador, ensayista y profesor universitario Alberto Santamaría por su destacada trayectoria en el ámbito de la creación literaria y su aportación al pensamiento estético contemporáneo.

Los galardones de los certámenes literarios municipales cuentan en esta edición con una dotación económica total de 28.000 euros.