El IMD licita la actualización de las pistas de tenis y la remodelación de la piscina del Complejo

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El IMD ha licitado este viernes, en la reunión del Consejo Rector, la de obra de actualización de las pistas de tenis y la de remodelación de la piscina polivalente, ambas en el Complejo Ruth Beitia.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, tras la celebración del Consejo en el que se ha destacado la importancia de estas dos actuaciones.

Sobre la primera, Igual ha explicado que se arreglarán las cuatro pistas de tenis con un presupuesto de 706.387 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses.

La actuación integral consistirá en intervenir en los entronques de las bajantes de los pesebrones (zona del pasillo de entrada) y la ampliación de las arquetas y colectores por otros mayores para evitar la entrada de agua a las pistas y canalizar adecuadamente la recogida hacia la red de saneamiento, sobre todo en episodios de lluvia intensa.

Además, se realizará una actuación complementaria mediante el cierre parcial del lateral de las pistas 1 y 3, con el objetivo de evitar la entrada de agua arrastrada por el viento del este, que es una zona que no está protegida por el edificio de las pistas de pádel. Esto ayudara a evitar posibles entradas de agua a la superficie de juego.

Por su parte, con respecto a la obra de la piscina polivalente, la regidora ha detallado que cuenta con un presupuesto de 156.691 euros y un plazo de ejecución de dos meses

Con esta obra, se replantean las medidas de la piscina dejando una lámina de agua de 19,95 metros de largo por 9,98 de ancho. En los dos laterales de la piscina se abrirán cuatro huecos que permitan la colocación de cuatro escaleras de acceso.

Todo el vaso de la piscina se revestirá con una lámina de PVC armada para conseguir su impermeabilización. En el exterior del vaso, inicialmente se ejecutará una zanja para llevar todas las canalizaciones y conducciones, y una vez cerrada, se colocará un brocal porcelánico en el borde de la piscina, y se pavimentará con una baldosa porcelánica el resto de la superficie.

Así, la piscina contará con limpiafondos, un sumidero y 10 skimmers. El agua se filtrará con un filtro de arena y se tratará con un equipo automático de dosificación y medición. Además, se contará con dos bombas autoaspirantes para piscinas. El fondo del vaso dispondrá de un desagüe general de gran paso que permita la evacuación rápida de la totalidad del agua, sedimentos y residuos en él contenidos.

También se realizarán todas las acometidas eléctricas necesarias para la alimentación de los equipos, así como las conexiones de abastecimiento y saneamiento para el correcto funcionamiento de la instalación.

Finalmente, en la reunión, se ha dado luz verde a la concesión de las Becas de Estudio al personal laboral del Instituto Municipal de Deportes para el curso académico 2025-2026.