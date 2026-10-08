El INCIBE recibe el I Premio Clúster Tera por su contribución a una digitalización segura

El INCIBE recibe el I Premio Clúster Tera - CEOE

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Cantabria (Tera) ha entregado este jueves su primer premio al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en reconocimiento a su contribución a la prevención y concienciación frente a los riesgos digitales, y por el apoyo que presta a empresas y ciudadanos para afrontar los retos de un entorno tecnológico cada vez más complejo.

El acto de entrega se ha celebrado en Escenario Santander dentro la fiesta sectorial patrocinada por la organización sectorial en el marco de C-Meet, el principal encuentro de la región sobre innovación y digitalización, ante profesionales, empresas y representantes del ecosistema tecnológico regional y nacional.

"La exitosa apuesta del sector de las TIC cántabro por la ciberseguridad lo sitúa en una posición estratégica para competir por la creciente inversión pública y privada en el ámbito de la seguridad y defensa, que constituyen un motor de desarrollo sin precedentes", ha destacado el director general del INCIBE, Félix Barrio, tras recoger el premio.

Sobre él, ha asegurado que es un "estímulo" para seguir trabajando "con más ahínco si cabe por el desarrollo de las capacidades de ciberseguridad de la industria TIC".

Por su parte, el presidente del Clúster Tera, Roberto García, ha destacado la relevancia de que la primera edición del premio haya recaído en INCIBE.

"Queríamos que este primer reconocimiento sirviera para visibilizar una labor que resulta fundamental para el desarrollo del ecosistema tecnológico como es generar confianza y seguridad en el proceso de digitalización", ha afirmado.

I PREMIO CLÚSTER TERA

Con este premio, Tera pone en marcha un reconocimiento que nace con vocación de continuidad y que pretende repetirse con carácter anual para distinguir a aquellas personas, entidades y organizaciones que contribuyen a reforzar el ecosistema tecnológico de Cantabria.

El reconocimiento podrá recaer tanto en iniciativas y organizaciones vinculadas directamente a la región como en entidades de otros puntos geográficos cuya actividad tenga un retorno positivo para las empresas y profesionales TIC de Cantabria.

En este sentido, García ha señalado que el objetivo del Clúster es que el premio "se consolide y llegue a convertirse en un referente dentro del sector tecnológico como una forma de reconocer a quienes están contribuyendo a que nuestro ecosistema sea cada vez más fuerte e innovador".

Es el caso de INCIBE, cuya labor en el ámbito de la ciberseguridad tiene "una incidencia directa en el tejido empresarial cántabro".

El presidente de la organización sectorial también ha destacado el contexto elegido para realizar esta primera entrega "dentro de un encuentro que ya se ha convertido en el principal espacio de Cantabria para hablar de innovación y digitalización".

C-Meet reúne a empresas y profesionales de dentro y fuera de la región y genera un espacio extraordinario para compartir conocimiento, establecer conexiones y poner en marcha nuevas colaboraciones, "objetivos que encajan a la perfección con la filosofía del Clúster Tera", ha valorado.