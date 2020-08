Jaime Martín y el chelista Pablo Ferrández inauguran el FIS con Beethoven y Tchaikovski

SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Santander celebra este viernes el concierto inaugural de su 69 edición. El maestro cántabro Jaime Martín dirigirá a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), que acompañará al destacado violonchelista Pablo Ferrández y a su Stradivarius de 324 años en la interpretación de una obra de Tchaikovski ('Variaciones sobre un tema rococó para violonchelo y orquesta') y la Sinfonía nº 7 en La Mayor' de Beethoven.

El concierto inaugural permitirá al público disfrutar de dos figuras musicales españolas con proyección internacional.

El maestro Jaime Martín asumió en otoño el puesto de director titular de la RTE National Symphony Orchestra de Irlanda y el de director musical de Los Angeles Chamber Orchestra.

Ya era entonces director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Gävle y director invitado de la London Symphony, la Orquesta Sinfónica de RTVE, las Sinfónicas de Sidney, Melbourne, Amberes, Colorado o la Orquesta Gulbenkian, entre otras.

Jaime Martín (Santander, 1965) comenzó su carrera musical como flautista y no tardó en convertirse en un destacado solista que llegó a ocupar el puesto de flautista principal en agrupaciones del nivel de la Royal Philharmonic Orchestra, la Chamber Orchestra of Europe, la English National Opera, la Academy of St Martin the Fields y la London Philharmonic, antes de empezar a dirigir.

En 2013 decidió dedicarse a tiempo completo a la dirección y poco después asumió también el cargo de director artístico del Festival Internacional de Santander.

El año pasado, tras asumir nuevas responsabilidades al frente de orquestas internacionales decidió reducir parte de sus funciones en el Festival para ejercer como asesor artístico.

Junto al maestro cántabro, el público del Festival podrá ver en directo a un joven músico español de gran proyección internacional, el violonchelista Pablo Ferrández (Madrid, 1991), que acumula ya premios como el XV International Tchaikovsky Competition, el V Paulo International Cello Competition, el International Classical Music Awards 2016 al Joven Artista del Año y el Princesa de Girona 2018.

Nacido en una familia de músicos, Pablo Ferrández ingresó con 13 años en la escuela Superior de Música Reina Sofía, donde estudió con Natalia Shakhovskaya. Continuó sus estudios en la Kronberg Academy, donde se formó junto a Frans Helmerson.

Ferrández toca el Stradivarius 'Lord Aylesford', un violonchelo fabricado en 1696 y valorado en más de siete millones de euros que le ha sido cedido por la Nippon Music Foundation.

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orígenes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA, está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y Latinoamérica.

Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo y Gijón.

Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.

La OSPA es protagonista del concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias y del tradicional Concierto de Navidad.

Además desarrolla una intensa labor pedagógica y social que va ampliando horizontes año a año y que está recibiendo una gran acogida en todos los lugares en los que se presenta.

Entre sus actividades más destacadas cabe señalar su colaboración con el Carnegie Hall en el programa LinkUp, que convierte a la Orquesta en la primera institución europea y de habla hispana en implementar dicho programa educativo.

BEETHOVEN Y TCHAIKOVSKI

La música de Beethoven sonará a menudo en esta 69 edición del Festival de Santander como homenaje al compositor en el 250 aniversario de su nacimiento.

La primera vez que sonará su música será en el concierto inaugural, donde el público del Festival podrá escuchar la 'Séptima Sinfonía en La Mayor' , escrita en 1811 y estrenada con gran éxito en Viena en 1813.

La obra está compuesta por cuatro movimientos (poco sostenuto-vivace; allegretto; presto y allegro con brio) y su interpretación dura unos 34 minutos.

Se constituye en símbolo de continuidad en esta edición tan especial, ya que fue la última partitura que sonó en la pasada edición del Festival.

Antes sonará una obra de Tchaikovski que permitirá comprobar la maestría del chelista Pablo Ferrández, ya que se trata de 'Variaciones sobre un tema rococó para violonchelo y orquesta', escrita en 1876.

La obra, de corte clásico, fue dedicada a Wilhelm Fitzenhagen, profesor del Conservatorio de Moscú, quien la estrenó en esa misma ciudad el 30 de noviembre de 1877.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para garantizar la seguridad del público, los artistas y el personal, el Festival Internacional de Santander ha tomado medidas que se aplicarán en todas las actuaciones.

El aforo de todos los conciertos se reducirá a la mitad, se abrirán las puertas una hora antes del comienzo para facilitar el acceso escalonado del público y se señalizarán las butacas no disponibles para garantizar la distancia interpersonal entre los espectadores. El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento.

Para el desalojo de la sala tras los conciertos, el público deberá esperar a las indicaciones del personal de acomodación, que se encargará de organizar la salida ordenada de todos los espectadores.