La jugadora cántabra de voley playa Ana Vergara, Premio a la Mejor Deportista en Edad Escolar 2019

Zuloaga recibe a esta deportista de 18 años y le anima a mantener los resultados deportivos y académicos que le han hecho acreedora del premio

SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jugadora cántabra de voley playa Ana Vergara, de 18 años, ha sido premiada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) como mejor deportista en edad escolar del año 2019.

Vergara ha sido recibida este lunes por el vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejero de Deporte, Pablo Zuloaga, quien ha animado a la joven a mantener los resultados deportivos y académicos que le han hecho acreedora de este premio.

Durante el encuentro con Zuloaga y con el director general de Deporte, Mario Iglesias, Vergara ha explicado su experiencia en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia, donde compagina sus estudios con su programa de entrenamientos Deportista de alto nivel de la Real Federación Española de Voleibol.

Ana Vergara ha sido en 2019 subcampeona de Europa de vóley playa sub 18 celebrado en Baden, Austria; medalla de bronce en el campeonato de España de selecciones autonómicas sub 19 de vóley playa celebrado en Zaragoza; y medalla de plata en el campeonato de España sub 21 de selecciones autonómicas de vóley playa celebrado en Madrid.

El pasado año también ha ocupado con el Vóley Playa Santander el 5º puesto en el Campeonato de España de clubes celebrado en Ciudad Real y el 9º puesto en el Campeonato de España senior celebrado en Benalmadena.

Actualmente, ocupa el ranking número 12 de jugadoras de vóley playa senior femenina, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

En el marco del encuentro, Zuloaga ha recordado que el premio del CSD reconoce a jóvenes deportistas españoles que aúnan brillantes resultados en las categorías de deporte base en las que compiten con excelentes valoraciones académicas en los estudios.

A juicio de vicepresidente, el premio a Vergara pone en valor la candidatura presentada por la Dirección General de Deportes de Cantabria a la hora de nominar a un deportista cántabro a este galardón.