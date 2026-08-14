En libertad el detenido por apuñalar al supuesto autor del tiroteo de Santander

Agente Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez de instrucción de guardia este viernes en Santander ha acordado libertad para el detenido por presuntamente apuñalar a otro hombre, que supuestamente le disparó, en el tiroteo registrado el pasado sábado en la ciudad, y para el que se acordó prisión provisional.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press que en el caso de este segundo arrestado, el que sufrió las heridas de arma de fuego -en glúteo y piernas- y al que se atribuyen las puñaladas que recibió el otro -en espalda y brazo- se ha decidido su puesta en libertad, tras haberse prorrogado su detención al estar ingresado.

Tras el altercado, a primera hora de la tarde del 8 de agosto en la calle Universidad, los dos implicados acabaron en el Hospital Valdecilla y custodiados por la Policía, dada su condición de detenidos.

También fueron arrestadas otras dos mujeres, que pasaron a disposición judicial el martes y que quedaron igualmente en libertad, tras acogerse también a su derecho a no declarar (como el detenido por los disparos).

Una de ellas fue detenida tras los hechos, cuando conducía un vehículo en el que iba de copiloto el apuñalado, y la otra, madre de la anterior, por un altercado con agentes policiales horas después de lo ocurrido.

HECHOS

El suceso se produjo alrededor de las 15.00 horas del 8 de agosto y el tiroteo se registró en el entorno de una cafetería de la calle Universidad.

Una vecina llamó a la Policía Local para alertar de que un hombre estaba disparando en esa vía, que podría haber accedido al interior de un establecimiento y que se fugó hacía la calle Honduras.

Más tarde, fue localizado en la intersección de las calles Atalaya y San Celedonio dentro de un vehículo que conducía la primera mujer detenida, como cómplice suyo y que fue enviada a los calabozos.

Tanto ella como su madre quedaron en libertad sin medidas tras comparecer ante el juez, que envió a la cárcel al supuesto autor de los disparos y que también ha decretado libertad para el presunto autor de las puñaladas.