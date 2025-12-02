A licitación las obras de acondicionamiento integral de La Pozona de Miengo por 3,6 millones

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Fomento, Roberto Media, en la Pozona de Miengo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación el proyecto de acondicionamiento integral de la dársena de La Pozona de Miengo por más de 3,6 milllones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga ha explicado que esta segunda fase completará los trabajos "más urgentes" que la Dirección General de Aguas y Puertos ha ejecutado en los últimos meses en esta infraestructura con una inversión de más de 200.000 euros.

Así, esta nueva actuación, que este martes se publica en el Portal de Contratación del Sector Público, tendrá como objetivo dotar a La Pozona de las condiciones necesarias y exigibles tanto de seguridad como de accesibilidad "para ponerla a la altura" del resto de los puertos autonómicos de Cantabria.

En concreto, estas obras incluyen el dragado necesario para garantizar la navegación de las embarcaciones, los accesos y la instalación de nuevos pantalanes.

SE AMPLÍAN DE 59 A 86 LOS AMARRES

Tras la ejecución de estos trabajos, el octavo puerto autonómico de Cantabria dispondrá de un total de 86 amarres, frente a los 59 actuales, con todos los servicios necesarios.

Entre ellos, se dispondrá de una nueva rampa, nueva acometida eléctrica y 15 torretas para suministro de agua y luz en los pantanales.

La actuación se completará con la regeneración ambiental de todo el espacio portuario con labores de delimitación, limpieza, nivelado y mejora del acceso rodado y peatonal.

"Este es un nuevo compromiso cumplido", ha destacado Buruaga, que ha puesto en valor el trabajo desarrollado por su Ejecutivo desde el inicio de la legislatura para sacar adelante este proyecto, "tras muchos años de espera y lucha".