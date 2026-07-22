Licitada la redacción de los proyectos de las carreteras entre Entrambasmetas y Vega de Pas

Foto de archivo de la última visita de la presidenta Buruaga al túnel de La Engaña, que verá mejorado su acceso con la ejecución del proyecto de la carretera Entrambasmestas-Vega de Pas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha sacado a licitación la redacción de los proyectos de la carretera CA-263 Entrambasmestas-Vega de Pas, por un importe de 570.000 euros. El coste de ejecución de esta carretera ascenderá a unos 18,5 millones de euros.

El primer proyecto es entre Entrambasmetas P.K. 0+000 intersección con N-623 y La Gurueba P.K. 5+000, y el segundo, entre La Gurueba P.K.5+000 y Vega de Pas P.K. 10+900, continuidad con la CA-631.

Los dos se redactarán simultáneamente y tendrán un plazo de ejecución de 10 meses con el objetivo de obtener todos los permisos a lo largo del 2027, y proceder después a su licitación.

La mejora de esta carretera es un compromiso del Gobierno presidido por María José Saénz de Buruaga, que responde a una demanda reivindicada hace tiempo por los vecinos de la comarca, ha señalado el Ejecutivo en un comunicado.

En la actualidad, esta vía se caracteriza por un trazado sinuoso y una escasa anchura de plataforma, con tramos con poca visibilidad y dificultad para el cruce de dos vehículos en condiciones adecuadas, y la intención del Gobierno es llevar a cabo una mejora integral para transformar la carretera en una vía "moderna con mejores condiciones de fluidez y seguridad vial".

El nuevo proyecto contempla la mejora del firme y además de actuar sobre sus elementos de drenaje y señalización. La actuación prevista se iniciaría en la intersección con la carretera nacional N-623, mejorando la misma, y abarcaría la totalidad del trazado de la CA-263 que tiene una longitud de 10 kilómetros y 900 metros, hasta su intersección con la CA-262 en Vega de Pas.

La sección prevista para esta carretera es de dos carriles de circulación, uno por sentido, de tres metros de anchura, más sobreanchos en curva y arcenes de un metro.

La ejecución de la mejora de esta carretera se une al plan de inversiones que está previsto en esa comarca con el objetivo final es potenciar y desarrollar el turismo de esta comarca, facilitando al mismo tiempo, la vida diaria de los residentes, ha destacado el Ejecutivo.