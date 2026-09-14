Liébana roza los 36 grados este lunes y Valderredible supera los 34

Archivo - Paisaje de Espinama (Liébana). - RUIDO INTERNO - Archivo

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Tama, en Cillorigo de Liébana, ha alcanzado a las 15.00 horas de este lunes 35,7 grados centígrados, mientras en Valderredible se han superado los 34, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en Polientes y en Cubillo de Ebro, ambas en el municipio valluco, el termómetro ha marcado 34,4 grados a primera hora de la tarde.

Por su parte, en Bárcena Mayor (Los Tjos) el mercurio ha subido a 34 grados y en Ramales de la Victoria, a 33,5, también al comienzo de esta tarde.

Unas máximas que se producen en una jornada en la que Liébana está en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas de 34 grados desde las 13.00 a las 21.00 horas.