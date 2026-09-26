Archivo - La Lotería Nacional de este sábado deja un segundo premio íntegro en Santander.-ARCHIVO - Europa Press - Archivo
SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado un segundo premio íntegro en Santander, dotado de 120.000 euros al décimo.
Ha sido vendido en la administración número 5 de la calle Burgos, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. Ha recaído en el número 01.755.
El primer premio ha caído también íntegro en León, correspondiente al 81.499 y con 600.000 de euros al número. Por su parte, los reintegros han sido para el 9, 1 y 2.