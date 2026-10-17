La Lotería Nacional de este sábado deja un segundo premio en Laredo

Archivo - Administración de Loterías del Paseo Pereda 15, en Santander. - LOTERÍAS - Archivo
SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado un segundo premio, dotado de 120.000 euros al décimo, en Laredo.
Ha sido vendido en la calle López Seña 24, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. Ha recaído en el número 20.183.
El primer premio ha caído en diferentes provincias españolas, correspondiente al 23.123 y con 600.000 de euros al número. Por su parte, los reintegros han sido para el 3, 0 y 5.