El lunes es la audiencia previa al juicio al monitor de Villaescusa por grabar a 51 jugadoras: piden 148 años

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SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este próximo lunes, 28 de septiembre, se celebrará la audiencia preliminar por el caso del monitor de Villaescusa acusado de grabar a 51 jugadoras de fútbol en el vestuario y que se enfrenta a 148 años de prisión que pide para él la Fiscalía de Cantabria. Tendrá lugar a las 12.30 horas en los Juzgados de lo Penal de Santander de la calle Alta.

El objetivo de esta vistilla previa al juicio es ver si las partes personadas llegan a un acuerdo que evite la vista oral. En caso contrario, se señalará la fecha del plenario.

Además de las penas de cárcel que suman los citados 148 años, el ministerio público también reclama cerca de 269.000 euros de multa para el procesado por grabar con su teléfono móvil a medio centenar de deportistas -mayores y menores de edad- en el vestuario de la localidad de La Concha de Villaescusa entre abril y agosto de 2024.

Asimismo, solicita su inhabilitación para trabajar como monitor o entrenador deportivo, así como para cualquier profesión o cargo que implique relación habitual con menores durante el tiempo de condena. Y también que se le prohíba el acceso a instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Villaescusa, así como a residir en el municipio durante cinco años por cada uno de los delitos.

En concepto de responsabilidad civil, interesa indemnizaciones para las afectadas por el daño moral y secuelas sufridas que van de 1.000 a 5.000 euros y suman 78.000, siendo responsables subsidiarios el Ayuntamiento de Villaescusa y la empresa en la que trabajaba el encausado, y con responsabilidad directa y solidaria de tres aseguradoras.

Mientras, las siete acusaciones particulares, que defienden a las afectadas que han deseado personarse en la causa, solicitan penas de hasta 271 años de prisión y 10.800 euros de multa.

El juez instructor, el titular del entonces Juzgado número 4 de Santander, decretó la apertura de juicio oral por 18 delitos contra la intimidad sobre mayores de edad, otros tantos sobre menores, 14 más continuados contra mayores de edad y uno continuado contra una menor. La continuidad delictiva se ha aplicado en aquellos casos en los que el investigado presuntamente grabó a la misma persona en varias ocasiones.

GRABABA A LAS JUGADORAS MIENTRAS SE DUCHABAN O CAMBIABAN DE ROPA

Los hechos se produjeron entre abril y agosto de 2024 y el monitor fue sorprendido mientras grababa en los vestuarios del campo de fútbol de La Concha de Villaescusa vídeos a las jugadoras del equipo visitante, el Club Deportivo Oceja (Santillana del Mar), que se percataron de que había un agujero en el techo y un terminal.

Encontraron en su teléfono grabaciones de las deportistas, tanto locales como visitantes, mientras se duchaban o se cambiaban de ropa después de entrenamientos y partidos.

El monitor fue detenido por estos hechos el 31 de agosto de 2024 y puesto en libertad el 3 de septiembre, tras acogerse a su derecho a no declarar.

FUE DENUNCIADO POR ABUSAR DE UNA NIÑA DE 5 AÑOS Y QUEDÓ ABSUELTO

El implicado ya fue denunciado en su día por abuso sexual a una menor, de 5 años, durante el ejercicio de sus funciones como monitor deportivo, aunque fue absuelto tras el juicio en la Audiencia Provincial de Cantabria. Después, el Tribunal Supremo confirmó la absolución por falta de pruebas.

El hombre trabajaba desde hacía más de una década en el club deportivo Villaescusa como utillero, aunque también había desempeñado otras funciones, como entrenador de segunda.